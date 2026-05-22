استعداداً لعيد الأضحى.. حملة أمنية مشددة لمنع "المظاهر السلبية" في متنزهات الكرخ

وأوضحت القيادة في بيان صادر عن قسم العلاقات والإعلام، أن هذه الإجراءات تأتي في إطار خطة استباقية لتهيئة الأجواء المناسبة تزامناً مع قرب حلول المبارك. وتهدف الحملة إلى تأمين المتنزهات وتكثيف تواجد المفارز الأمنية في والأماكن العامة لضمان خلوها من الممارسات التي تخدش الذوق العام، وتوفير بيئة عائلية آمنة ومريحة تليق بمرتادي المرافق الترفيهية خلال أيام العيد.وشددت شرطة على أنها ستطبق القانون بحزم ضد كل من "يتجاوز على الآداب العامة ويخل بالأمن والنظام المجتمعي". وأكد البيان أن المتنزهات هي "ملك للجميع"، وأي سلوك يمس بخصوصية العوائل أو يسبب الإزعاج سيواجه إجراءات قانونية فورية.ودعت القيادة في ختام بيانها المواطنين إلى الالتزام بالتعليمات القانونية، والتعاون مع للحفاظ على الأجواء العامة واحترام الذوق العام، بما يضمن قضاء عيد آمنة ومستقرة للجميع.