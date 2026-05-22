نزاع ميسان الدموي.. الشرطة تتدخل وتعتقل متورطين

وذكرت القيادة في بيان، أن قوة أمنية مشتركة من ، بإسناد من قطعات الجيش العراقي، فرضت طوقاً أمنياً وقطعت الطرق المؤدية إلى المنطقة لمنع هروب المتورطين، قبل تنفيذ عمليات مداهمة وتفتيش انتهت باعتقال المتهمين.وأضافت أن القوات الأمنية ضبطت بندقية نوع كلاشينكوف ومسدساً، فضلاً عن عجلة كان يستقلها المتهمون، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم إلى الجهات المختصة.وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر أمني، بمقتل ثلاثة مواطنين وإصابة خمسة آخرين إثر نزاع عشائري اندلع في منطقة بمحافظة .وقال المصدر لـ ، إن “نزاعاً عشائرياً تطور إلى استخدام الأسلحة، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة خمسة آخرين بجروح متفاوتة”.وأضاف أن “القوات الأمنية طوقت مكان الحادث وفتحت تحقيقاً لمعرفة ملابساته، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج والجثث إلى دائرة الطب العدلي”.