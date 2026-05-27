في موسكو.. الأعرجي وشويغو يبحثان ملف "الإرهابيين الروس" في العراق

وذكر بيان لمستشارية ، أن الاعرجي التقى شويغو في وجرى بحث تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين وموسكو في مجال مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات والخبرات.وأضاف أن الجانبين ناقشا أوضاع إرهابيي "داعش" الذين تم نقلهم من إلى ، ومن بينهم 147 عنصراً ممن يدعون أنهم من الجنسية الروسية.وأكد بحسب البيان، أن العراق يبذل جهداً لخفض التصعيد في منطقة الشرق الأوسط، ويثمن مواقف الدول الداعمة لإنهاء الحروب والصراعات وفي مقدمتها .من جانبه، أعرب شويغو، عن تطلع موسكو واستعدادها لاستمرار وتعزيز التعاون مع العراق، وبما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.ولفت البيان، الى ان اللقاء ختم بالتأكيد على أهمية عقد جولة جديدة من اللقاءات، لمناقشة جملة من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.