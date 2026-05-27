الدفاع تعلن مقتل إرهابيين وتدمير ملاجئ لهم ومراكز دعم لوجستي في كركوك

وذكر بيان للوزارة، انه "واصلت قطعات الجيش العراقي، بإسناد من ، تنفيذ واجباتها الوطنية في ملاحقة فلول الإرهاب وتجفيف منابعه، حيث تمكنت قوة مشتركة ضمن قاطع الفوج الثاني للواء المشاة 44 التابع إلى الفرقة الحادية عشرة في ، من تنفيذ عملية أمنية نوعية استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة".وأسفرت العملية، وفق البيان، "عن مقتل عناصر إرهابية، فضلاً عن تدمير وتفجير عدد من المضافات التي كانت تستخدمها العصابات الإرهابية كملاجئ ومراكز للدعم اللوجستي".وأكدت "عزمها الراسخ على الاستمرار في تعقب العناصر الإرهابية أينما وجدت، وعدم السماح بتهديد أمن واستقرار البلاد، مستندةً في ذلك إلى الجهد الاستخباري المتميز والدعم المتواصل من أبناء الشعب".