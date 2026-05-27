الزيدي يؤكد حرص الحكومة على دعم القوات الأمنية لفرض الاستقرار وحصر السلاح

وذكر بيان لمكتب ، ان الأخير "استقبل اليوم الأربعاء، مجموعة من القادة العسكريين والأمنيين من مختلف صنوف القوات الأمنية، بحضور رئيسي جهازي المخابرات والأمن الوطني ورئيس اركان الجيش ونائب ووكلاء ، وذلك بمناسبة حلول المبارك".وقدم الزيدي "التهنئة لأبطال الأجهزة والتشكيلات الأمنية بمناسبة العيد، وأشاد بجهودهم ونجاحهم بفرض الأمن في عموم مناطق البلاد ومواجهة مختلف التحديات، مؤكدا اعتزازه وتقديره بالجهود الكبيرة التي تبذلها قواتنا وبالمستوى المتميز الذي وصلت إليه، وبما يمكّنها من أداء واجباتها الوطنية وفرض هيبتها في ترسيخ الاستقرار".وشدد القائد العام للقوات المسلحة على "حرص الحكومة واهتمامها بتقديم الدعم الكامل للقوات الأمنية، التي تُعد الركيزة الاساسية لفرض الاستقرار وحصر السلاح بيد الدولة، مؤكداً أن ما ينعم به اليوم من ازدهار ما كان يتحقق لولا تضحيات أبطالنا من الشهداء والجرحى الأبطال، من أجل حماية البلد والمحافظة على المكتسبات المتحققة وتلبية تطلعات أبناء الشعب العراقي".