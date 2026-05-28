النزاهة تكشف محاولة اختلاس ضخمة من مصرفين حكوميين في بغداد

وذكرت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز: أنَّ "الفريق الميدانيَّ في مُديريَّة تحقيق وبالتنسيــق المباشر مع الجهات القضائية المختصة انتقل إلى مصرف الرافدين/ الإدارة العامَّة، حيث تمكَّن بعد المتابعة والتحري من ضبط (3) مُتَّهمين بحوزتهم كشوفات وصكوك مُزوَّرة يرومون صرفها بشكلٍ مخالفٍ للقانون"، مُبيّنةَ أنَّه "تمَّ ضبط (7) صكوكٍ مُزوَّرةٍ مزعومٍ صدورها عن مصرفي والرافدين بمبلغٍ إجماليٍّ يصل إلى قرابة تريليون ونصف تريليون دينار، لمصلحة المُتَّهمين".وأضافت إنَّه "تمَّ، خلال العمليَّة التي نُفِّذتْ وفق أحكام المادة (289 و298) من قانون العقوبات من ضبط أصل عقد بيع وديعة باسم أحد المُتَّهمين بمبلغ (612,000,000,000) ستمائة واثني عشر مليار دينارٍ عراقيٍّ"، لافتةً إلى "اعتراف المُتَّهمين بقيامهم بمحاولة تمشية معاملة صرف الصكوك، بصورةٍ مخالفةٍ للقانون".وتابعت أنَّ "التنسيق مع إدارة أثمر عن كشف الصكوك المُزوَّرة، فيما قادت التحقيقات الاولية التي اجراها الفريق عدم وجود هكذا مبالغ وحسابات عائدة للمُتَّـهمين".واضافت إنَّه "تمَّ تنظيم محضر ضبط أصوليٍّ، وعرضه رفقة المُتَّهمين أمام أنظار قاضي المُختصَّة بقضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيفهم، لحين استكمال الإجراءات التحقيقيَّة".