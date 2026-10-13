مقتل واصابة 4 اشخاص بمشاجرة بين ابناء العمومة في بغداد

وقال المصدر لـ ، ان "مشاجرة بين عدد من الاشخاص (ابناء عمومة) لم تعرف اسبابها تطورت الى استخدام الاسلحة الخفيفة ضمن منطقة البلديات ببغداد، ما اسفر عن مقتل شخصين اثنين واصابة اثنين اخرين".واضاف ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، والقت القبض على 4 اشخاص".