وزير الدفاع يؤكد العمل بمهنية وحزم والالتزام بالدستور والبرنامج الحكومي

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
النوم في العسل
من
10:30 AM
الى
12:45 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اعتقال شخص قتل ثلاثة من أفراد عائلته في ذي قار
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-578934-639277501470513987.jpeg
وزير الدفاع يؤكد العمل بمهنية وحزم والالتزام بالدستور والبرنامج الحكومي
أمن
2026-10-16 | 08:20
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
207 شوهد
قدم
وزير الدفاع
نايف مكيف الشمري، اليوم الجمعة، الشكر والتقدير إلى رئيس
مجلس الوزراء
والقيادات السياسية وأعضاء
مجلس النواب
، مؤكداً العمل بمهنية وحزم والالتزام بالدستور والبرنامج الحكومي.
وقال الشمري في بيان، إن “ثقة ممثلي الشعب مسؤولية وطنية وأمانة لا تفي بها الكلمات، بل يثبتها العمل والمواقف”.
وأضاف أنه في ظل التحديات الراهنة، سيعمل بمهنية وحزم، ملتزماً بالدستور والبرنامج الحكومي، واضعاً مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.
وأكد الشمري أن “
العراق
أمانة، وسيادته عهد، وخدمة شعبه مسؤولية سنؤديها بالفعل لا بالقول”.
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
وزير المالية: إعداد الموازنة يجري بتضمين البرنامج الحكومي ويتم عبر 5 لجان متخصصة
11:28 | 2026-08-20
الزيدي يؤكد أهمية انسجام عمل جميع المؤسسات مع البرنامج الحكومي
11:52 | 2026-08-05
وزير المالية يوجه بمضاعفة الجهود لإنجاز موازنة برامج تستوفي التزامات الدولة
09:55 | 2026-08-13
الزيدي وحمودي يؤكدان أهمية تضافر جهود القوى السياسية لدعم العمل الحكومي
14:10 | 2026-08-02
نايف
الشمري
مجلس الوزراء
مجلس النواب
وزير الدفاع
مجلس الو
مجلس ال
العراق
لوز
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
السيرة الذاتية لياسر المالكي الذي تولّى منصب وزير الداخلية
سياسة
38.35%
14:13 | 2026-10-15
السيرة الذاتية لياسر المالكي الذي تولّى منصب وزير الداخلية
14:13 | 2026-10-15
استحداث ثلاث وزارات جديدة.. اليكم اسماء المرشحين المتفق على تمريرها اليوم
سياسة
24.93%
02:45 | 2026-10-15
استحداث ثلاث وزارات جديدة.. اليكم اسماء المرشحين المتفق على تمريرها اليوم
02:45 | 2026-10-15
التعليم تعلن الحد الأدنى للقبول بكليات الطب وتكشف عدد المقبولين في الهندسة
محليات
21.66%
05:17 | 2026-10-15
التعليم تعلن الحد الأدنى للقبول بكليات الطب وتكشف عدد المقبولين في الهندسة
05:17 | 2026-10-15
بالصور.. إغلاق طريق سريع اليوسفية
محليات
15.06%
03:03 | 2026-10-16
بالصور.. إغلاق طريق سريع اليوسفية
03:03 | 2026-10-16
المزيد
أحدث الحلقات
عشرين
حكومة الزيدي تستكمل كابينتها.. ضرورة إدارية أم صفقة توازنات؟ - عشرين م٥ - الحلقة ٧٥ | الموسم 5
14:30 | 2026-10-15
عشرين
حكومة الزيدي تستكمل كابينتها.. ضرورة إدارية أم صفقة توازنات؟ - عشرين م٥ - الحلقة ٧٥ | الموسم 5
14:30 | 2026-10-15
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٧ الى ٢٣ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-10-15
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٧ الى ٢٣ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-10-15
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
12:49 | 2026-10-15
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
12:49 | 2026-10-15
Live Talk
ثقافة الطهي المنزلي بميزانية محدودة - Live Talk م٢ - الحلقة ١٣٥ | الموسم 2
09:00 | 2026-10-15
Live Talk
ثقافة الطهي المنزلي بميزانية محدودة - Live Talk م٢ - الحلقة ١٣٥ | الموسم 2
09:00 | 2026-10-15
ناس وناس
باب طوريج في كربلاء - الحلقة ١٤٥ | الموسم 9
05:00 | 2026-10-15
ناس وناس
باب طوريج في كربلاء - الحلقة ١٤٥ | الموسم 9
05:00 | 2026-10-15
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 14-10-2026 | 2026
13:00 | 2026-10-14
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 14-10-2026 | 2026
13:00 | 2026-10-14
صباحكم أحلى مع سلمى
من يستحق أن يكون صديق؟ 12-10-2026 | 2026
02:30 | 2026-10-12
صباحكم أحلى مع سلمى
من يستحق أن يكون صديق؟ 12-10-2026 | 2026
02:30 | 2026-10-12
طل الصباح
أبراج - شنو السبب؟ 12-10-2026 | 2026
00:30 | 2026-10-12
طل الصباح
أبراج - شنو السبب؟ 12-10-2026 | 2026
00:30 | 2026-10-12
استديو Noon
سجى نون 11-10-2026 | 2026
07:00 | 2026-10-11
استديو Noon
سجى نون 11-10-2026 | 2026
07:00 | 2026-10-11
علناً
يوم السيادة وانتهاء مهمة التحالف الدولي وحصر السـ لاح بيد الدولة - علناً م٥ - الحلقة ١٦ | الموسم ٥
15:30 | 2026-10-01
علناً
يوم السيادة وانتهاء مهمة التحالف الدولي وحصر السـ لاح بيد الدولة - علناً م٥ - الحلقة ١٦ | الموسم ٥
15:30 | 2026-10-01
الأكثر مشاهدة
عشرين
حكومة الزيدي تستكمل كابينتها.. ضرورة إدارية أم صفقة توازنات؟ - عشرين م٥ - الحلقة ٧٥ | الموسم 5
14:30 | 2026-10-15
عشرين
حكومة الزيدي تستكمل كابينتها.. ضرورة إدارية أم صفقة توازنات؟ - عشرين م٥ - الحلقة ٧٥ | الموسم 5
14:30 | 2026-10-15
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٧ الى ٢٣ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-10-15
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٧ الى ٢٣ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-10-15
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
12:49 | 2026-10-15
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
12:49 | 2026-10-15
Live Talk
ثقافة الطهي المنزلي بميزانية محدودة - Live Talk م٢ - الحلقة ١٣٥ | الموسم 2
09:00 | 2026-10-15
Live Talk
ثقافة الطهي المنزلي بميزانية محدودة - Live Talk م٢ - الحلقة ١٣٥ | الموسم 2
09:00 | 2026-10-15
ناس وناس
باب طوريج في كربلاء - الحلقة ١٤٥ | الموسم 9
05:00 | 2026-10-15
ناس وناس
باب طوريج في كربلاء - الحلقة ١٤٥ | الموسم 9
05:00 | 2026-10-15
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 14-10-2026 | 2026
13:00 | 2026-10-14
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 14-10-2026 | 2026
13:00 | 2026-10-14
صباحكم أحلى مع سلمى
من يستحق أن يكون صديق؟ 12-10-2026 | 2026
02:30 | 2026-10-12
صباحكم أحلى مع سلمى
من يستحق أن يكون صديق؟ 12-10-2026 | 2026
02:30 | 2026-10-12
طل الصباح
أبراج - شنو السبب؟ 12-10-2026 | 2026
00:30 | 2026-10-12
طل الصباح
أبراج - شنو السبب؟ 12-10-2026 | 2026
00:30 | 2026-10-12
استديو Noon
سجى نون 11-10-2026 | 2026
07:00 | 2026-10-11
استديو Noon
سجى نون 11-10-2026 | 2026
07:00 | 2026-10-11
علناً
يوم السيادة وانتهاء مهمة التحالف الدولي وحصر السـ لاح بيد الدولة - علناً م٥ - الحلقة ١٦ | الموسم ٥
15:30 | 2026-10-01
علناً
يوم السيادة وانتهاء مهمة التحالف الدولي وحصر السـ لاح بيد الدولة - علناً م٥ - الحلقة ١٦ | الموسم ٥
15:30 | 2026-10-01
اخترنا لك
بغداد.. القبض على ضابط برتبة رائد متهم بقتل امرأة في حي الجهاد
07:52 | 2026-10-16
وزير الداخلية: سنضاعف الجهود لترسيخ الأمن والاستقرار وتعزيز سيادة القانون
06:06 | 2026-10-16
اعتقال شخص قتل ثلاثة من أفراد عائلته في ذي قار
17:15 | 2026-10-15
الشمري يبحث توحيد الإجراءات والسياقات القانونية بالمحاكم العسكرية وقوى الأمن الداخلي
06:05 | 2026-10-15
إحباط محاولة تهريب لحوم ممنوعة من الاستيراد في ميناء أم قصر الشمالي
05:10 | 2026-10-15
احداث امنية في بغداد صباح اليوم
03:53 | 2026-10-15
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.