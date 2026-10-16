وزير الدفاع يؤكد العمل بمهنية وحزم والالتزام بالدستور والبرنامج الحكومي

وقال الشمري في بيان، إن “ثقة ممثلي الشعب مسؤولية وطنية وأمانة لا تفي بها الكلمات، بل يثبتها العمل والمواقف”.وأضاف أنه في ظل التحديات الراهنة، سيعمل بمهنية وحزم، ملتزماً بالدستور والبرنامج الحكومي، واضعاً مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.وأكد الشمري أن “ أمانة، وسيادته عهد، وخدمة شعبه مسؤولية سنؤديها بالفعل لا بالقول”.