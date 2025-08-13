الصفحة الرئيسية
غزة.. أرقام مفزعة تخص أطفال القطاع
أبرز 6 ميزات في "AirPods" مع وصول " iOS 26"
تكنولوجيا
2025-08-13 | 10:56
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
80 شوهد
السومرية نيوز
– تكنولوجيا
مع نظام iOS 26، تضيف أبل العديد من الميزات الجديدة إلى سماعاتAirPods؛ ما يجعلها أكثر فائدة مقارنة بما كانت عليه في السابق.
وستتوفر هذه الميزات الإضافية خريف هذا العام عند إصدار أبل لنظامiOS 26 .
جهاز تحكم بالكاميرا
يمكن استخدام سماعات AirPods كجهاز تحكم عن بعد في الكاميرا. وستحتاج إلى تفعيل هذه الميزة إذا كنت ترغب في استخدامها، ويمكنك القيام بذلك عن طريق توصيل سماعات AirPods بجهاز آيفون، وفتح قسم AirPods في تطبيق الإعدادات، ثم اختيار خيار "جهاز التحكم عن بعد بالكاميرا".
وبمجرد تفعيل هذه الميزة، يصبح استخدامها بسيطًا للغاية، حيث ما عليك سوى وضع سماعات AirPods في أذنك، وفتح تطبيق الكاميرا، ثم الضغط باستمرار على قاعدة السماعة لالتقاط صورة أو بدء تسجيل فيديو.
وعند الانتهاء، سيتوقف التسجيل بضغطة ثانية. أما إذا كنت تستخدم ساعة أبل، فيمكنك التحكم في جهاز آيفون
الخاص بك
عن بعد من معصمك. ولكن سماعات AirPods تتميز بقدرتها على أن تكون أسرع، حيث تعتمد على ضغطة واحدة بدلًا من سلسلة خطوات كما في الساعة.
تسجيل بجودة الاستوديو
توفر سماعات AirPods 4 وAirPods Pro 2 الآن تسجيل صوت بجودة الاستوديو للمقابلات والبودكاست والأغاني ومقاطع الفيديو وغيرها. وتقول أبل إنه يمكن استخدام هذه الميزة لتسجيل أصوات عالية الجودة أثناء التنقل، مع عزل أصوات الخلفية بفضل خاصية عزل الصوت.
جودة مكالمات محسنة
تضفي شريحة H2 في سماعات AirPods 4 وAirPods Pro 2 صوتًا طبيعيًّا ووضوحًا أكبر لمكالمات آيفون وفيس تايم وجميع التطبيقات الأخرى. وتتوفر ميزة التسجيل الصوتي بجودة استوديو على أجهزة آيفون وآيباد وماك، وتدعم تطبيق الكاميرا والمذكرات الصوتية وإملاء الرسائل وتطبيقات مؤتمرات الفيديو.
إيقاف الصوت للنوم
إذا كنت تستمع إلى موسيقى أو بودكاست أو كتاب وأنت في السرير وترتدي AirPods، ستتوقف السماعات عن إصدار أي صوت عند استشعارها بأنك خلدت إلى النوم إذا فعلت مسبقًا خيار "إيقاف الوسائط مؤقتًا عند النوم" الجديد.
وستجد هذه الميزة في إعدادات AirPods بعد توصيلها بجهاز آيفون، ولكنك ستحتاج إلى تثبيت برنامج AirPods الجديد ونظامiOS 26 ، بالإضافة إلى ذلك، ستحافظ هذه الميزة أيضًا على عمر البطارية من خلال إيقاف تشغيل سماعات AirPods حتى لا تعمل طوال الليل.
الحفاظ على الصوت
يعالج نظام iOS 26 مشكلة مزعجة تحدث مع كاربلاي وAirPods ، وذلك من خلال خيار "الحفاظ على الصوت في سماعات الرأس" الذي يمنع تحويل الصوت إلى سماعات السيارة أو سماعات البلوتوث عند الاستماع إلى الموسيقى عبر AirPods.
تذكيرات الشحن
حسنت أبل شحن سماعات AirPods في نظام iOS 26. وستشير علبة شحن AirPods الآن إلى حالة الشحن بوضوح أكبر، كما ستشاهد أيضًا تذكيرات عند حلول وقت شحن سماعات AirPods؛ ما يقلل احتمالية نفاد البطارية.
ومع iOS 26 الجديد سيضيء ضوء أخضر عند اكتمال شحن السماعات، وضوء برتقالي نابض عند شحنها، وضوء برتقالي داكن يعلمك بأن وقت الشحن قد حان لأن البطارية على وشك النفاد.
مقالات ذات صلة
أبرز 4 تغييرات في إصدار "iOS 26" المقبل
08:23 | 2025-07-27
صحة بابل تعلن "التعامل" مع نحو 6 آلاف متطبر في عاشوراء
10:32 | 2025-07-06
لحظة وصول جثماني "أبو علي ونجله" إلى ضريح السيد نصرالله (فيديو)
02:41 | 2025-07-03
حريق ببساتين "عين التمر" والدفاع المدني تكافح لمنع وصوله للمنازل (صور)
09:48 | 2025-06-26
ايفون
ابل
السومرية نيوز
سومرية نيوز
السومرية
الخاص بك
السري
البلو
الجدي
بلوتو
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
هل انتهى الصيف مبكرًا؟.. مفاجآت للعراق ابتداءً من الاحد القادم
أخبار الطقس
34.01%
01:49 | 2025-08-13
هل انتهى الصيف مبكرًا؟.. مفاجآت للعراق ابتداءً من الاحد القادم
01:49 | 2025-08-13
ارتفاع أسعار الدولار في بورصتي بغداد واربيل
اقتصاد
26.72%
09:42 | 2025-08-12
ارتفاع أسعار الدولار في بورصتي بغداد واربيل
09:42 | 2025-08-12
قضية الدكتورة بان.. ناشطون يطرحون "ربطا خطيرا" بقصة الضحية سارة العبودة
أمن
20.44%
04:19 | 2025-08-13
قضية الدكتورة بان.. ناشطون يطرحون "ربطا خطيرا" بقصة الضحية سارة العبودة
04:19 | 2025-08-13
تفاصيل جديدة عن حادث عفك - الديوانية: مصرع نجلي رئيس لجنة برلمانية
محليات
18.82%
09:41 | 2025-08-12
تفاصيل جديدة عن حادث عفك - الديوانية: مصرع نجلي رئيس لجنة برلمانية
09:41 | 2025-08-12
اخترنا لك
ثورة في كاميرات آيفون
13:30 | 2025-08-13
نسخة جديدة من "سيري"
05:42 | 2025-08-12
13 نصيحة يجب أخذها بعين الاعتبار عند شراء هاتفك
14:21 | 2025-08-11
"إنستغرام" تطلق ميزة تنافس "سناب شات"
11:22 | 2025-08-10
من يربح المليون؟ شركات سيارات تحقق المليون دولار أسرع من شرب فنجان القهوة
02:00 | 2025-08-10
تحذيرات من ميزة جديدة على إنستغرام قد تكشف موقعك للمستخدمين
07:24 | 2025-08-09
