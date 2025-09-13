الصفحة الرئيسية
فولفو XC70… كهرباء تكاد تُقنعك، لكن هل تكفي لإسكات المشككين؟
تكنولوجيا
2025-09-13 | 02:01
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
195 شوهد
في زمن تتحول فيه السيارات من آلات ميكانيكية صاخبة إلى حواسيب على عجلات، تكشف فولفو عن سيارتها الجديدة XC70، أول SUV هجينة قابلة للشحن طويل المدى من الشركة، بمدى كهربائي يتجاوز 200 كلم وهو الأطول في تاريخ فولفو. إنجاز مبهر على الورق، لكن يبقى السؤال: هل يكفي مدى كهذا لإقناع من لم يستسغ بعد فكرة التخلي عن محرك الوقود التقليدي؟
منصة جديدة ومدى استثنائي
السيارة مبنية على منصة SMA الجديدة المخصصة للطرازات الهجينة طويلة المدى، وتُسوَّق باعتبارها جسرًا بين السيارات الكهربائية الخالصة وعشاق البنزين الذين ما زالوا غير مستعدين للانفصال. عملياً، يمكن للـ XC70 قطع أكثر من 1200 كلم عند الجمع بين المحرك الكهربائي والاحتراق الداخلي، مع شحن سريع يصل من 0 إلى 80% في 23 دقيقة فقط، بل ويمكنها أن تعمل كبنك طاقة لتشغيل أدوات التخييم… رفاهية لم يكن أحد ليتخيلها قبل عقد.
التصميم الاسكندنافي والفخامة العملية
لكن فولفو لم تكتفِ بالكهرباء؛ بل راهنت على ورقتها الرابحة: التصميم الاسكندنافي الهادئ مع خطوط مشدودة، شبكة أمامية مغلقة ديناميكية، ومصابيح خلفية على شكل C تدمج البساطة بالقوة. أما المقصورة، فهي عرض حيّ للفخامة العملية: شاشات ضخمة بقياس 15.4 بوصة في المنتصف، و12.3 أمام السائق، مواد عالية الجودة، ومساحات تخزين مدروسة، مع لمسة موسيقية متقنة تضفي طابعاً منزلياً مريحاً.
التقنية والسلامة: Safe Space
على صعيد التقنية، تقدّم فولفو كعادتها باقة من أنظمة السلامة تحت شعار Safe Space من خلال رادارات وكاميرات تراقب كل زاوية، تنبيهات لفتح الأبواب في وجه الدراجين، دعم لتغيير المسار، ومساعد آلي لركن السيارة. ببساطة، السيارة تحاول أن تكون وصياً عليك، حتى لو بالغت أحياناً في التدخل.
بين النقاد والمستخدمين
النقاد قد يرون أن فولفو لا تزال تلعب على الحبلين: كهرباء كافية لترضية المهووسين بالاستدامة، ومحرك وقود كافٍ لطمأنة المترددين. لكن النتيجة تبقى مثيرة: سيارة هجينة تقدم مدى طويل، تصميم متقن، وتكنولوجيا قد تغريك حتى لو لم تكن من جمهور السيارات
الخضراء
. باختصار، هذه السيارة أشبه بتصالح بين محرك البنزين والبطارية. خطوة ذكية، لكنها قد تثير سؤالاً ساخراً: هل هي ثورة على الطرقات أم محاولة أنيقة لشراء الوقت حتى يجهز الجيل الكهربائي الكامل؟
في النهاية، XC70 ليست مجرد SUV جديدة؛ إنها اختبار حقيقي للسؤال الكبير: هل المستقبل كهربائي بالكامل… أم أن الطرازات الهجينة طويلة المدى هي الحل الوسط الذي سنعيشه لسنوات قادمة؟
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
