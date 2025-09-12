بسعر منافس ومواصفات ممتازة.. سامسونغ تطلق هاتفا جديدا

وحصل الهاتف على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP54، أبعاده (164.4/77.9/7.5) ملم، وزنه 192 غ.وشاشته أتت Super AMOLED بمقاس 6.7 بوصة، دقة عرضها (2340/1080) بيكسل، ترددها 90 هيرتز، معدل سطوعها 1100 شمعة/م تقريبا، كثافتها 385 بيكسل/الإنش، وحميت بزجاج Corning Gorilla Glass Victus المقاوم للصدمات والخدوش.ويعمل الهاتف بنظام "أندرويد-15" قابل للتحديث، ومعالج Exynos 1330، ومعالج رسوميات Mali-G68 MP2، وذواكر وصول عشوائي 4/6 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.وكاميرته الأساسية أتت ثلاثية العدسة بدقة (50+5+2) ميغابيكسل، فيها عدسة macro وعدسة ultrawide، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 13 ميغابيكسل.وسامسونغ دعمته بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 5000 تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 25 واط، ومن المنتظر أن تطرحه في الأسواق العالمية قريبا بأسعار تبدأ من 140 يورو تقريبا.