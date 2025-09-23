حيث يُظهر مدوّن التكنولوجيا زاك هذا الضعف في اختبار متانة على قناته JerryRigEverything على ، موضحًا أن طبقة الألومنيوم المؤكسد في هاتفي 17 Pro و17 Pro Max "لا تلتصق جيدًا بالزوايا" - مما يُسبب نقطة ضعف في الطلاء.وبحسب موقع "ذا فيرج"، هذه مشكلة معروفة في عملية الأكسدة الكهروكيميائية، لذا كان قرار تصميم Apple متعمدًا.ويقول نيلسون في الفيديو، "لسبب ما، لم تُضف Apple حافة مشطوفة أو شريحة أو نصف حول نتوءة الكاميرا، وأعتقد أن ذلك كان مقصودًا، ليبدو الهاتف أكثر أناقة.لكن هذا القرار بأن يبدو الهاتف أنيقًا فور إخراجه من العلبة سيُزعج كل من يمتلك هذا الهاتف في المستقبل".ويُظهر الفيديو أن الأشياء اليومية، مثل عملة معدنية أو مفتاح منزل محمول في جيب يحمل هاتف iPhone 17 Pro، قد تُسبب تآكلًا في الطبقة المؤكسدة المحيطة بالزوايا الحادة لنتوء الكاميرا.ومع ذلك، فإن هذا الخدش العنيف البسيط على السطح المسطح لهضبة الكاميرا لم يُنتج سوى غبار يُمكن إزالته بسهولة.وذكرت بلومبرغ سابقًا أن الوحدات التجريبية في متاجر أبل الأسبوع الماضي بدأت تظهر عليها خدوش وآثار جروح بعد ساعات قليلة من عرضها، خاصةً في الإصدارات الزرقاء الداكنة من هواتف آيفون 17 برو وآيفون إير الأسود.وإذا كان لديك هاتف آيفون جديد في سلة مشترياتك، بعد هذه الاختبارات أصبح ضرورة إضافة غطاء واقي للهاتف، أو التعايش مع مظهره الخارجي، لأن الخدوش ستحدث لكنها تبقى مجرد مشكلة جمالية.