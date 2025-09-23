الصفحة الرئيسية
إيران ترفض شرطا أمريكيا يخص صواريخها
2025-09-23 | 10:07
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
91 شوهد
يبدو أن هاتفي
iphone
17 Pro و17 Pro Max لا يوفران مقاومة كافية للخدوش والتآكل حول الحواف الحادة لنتوء الكاميرا.
حيث يُظهر مدوّن التكنولوجيا زاك
نيلسون
هذا الضعف في اختبار متانة على قناته JerryRigEverything على
يوتيوب
، موضحًا أن طبقة الألومنيوم المؤكسد في هاتفي
iphone
17 Pro و17 Pro Max "لا تلتصق جيدًا بالزوايا" - مما يُسبب نقطة ضعف في الطلاء.
وبحسب موقع "ذا فيرج"، هذه مشكلة معروفة في عملية الأكسدة الكهروكيميائية، لذا كان قرار تصميم Apple متعمدًا.
ويقول نيلسون في الفيديو، "لسبب ما، لم تُضف Apple حافة مشطوفة أو شريحة أو نصف
قطر
حول نتوءة الكاميرا، وأعتقد أن ذلك كان مقصودًا، ليبدو الهاتف أكثر أناقة.
لكن هذا القرار بأن يبدو الهاتف أنيقًا فور إخراجه من العلبة سيُزعج كل من يمتلك هذا الهاتف في المستقبل".
ويُظهر الفيديو أن الأشياء اليومية، مثل عملة معدنية أو مفتاح منزل محمول في جيب يحمل هاتف iPhone 17 Pro، قد تُسبب تآكلًا في الطبقة المؤكسدة المحيطة بالزوايا الحادة لنتوء الكاميرا.
ومع ذلك، فإن هذا الخدش العنيف البسيط على السطح المسطح لهضبة الكاميرا لم يُنتج سوى غبار يُمكن إزالته بسهولة.
وذكرت بلومبرغ سابقًا أن الوحدات التجريبية في متاجر أبل الأسبوع الماضي بدأت تظهر عليها خدوش وآثار جروح بعد ساعات قليلة من عرضها، خاصةً في الإصدارات الزرقاء الداكنة من هواتف آيفون 17 برو وآيفون إير الأسود.
وإذا كان لديك هاتف آيفون جديد في سلة مشترياتك، بعد هذه الاختبارات أصبح ضرورة إضافة غطاء واقي للهاتف، أو التعايش مع مظهره الخارجي، لأن الخدوش ستحدث لكنها تبقى مجرد مشكلة جمالية.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
ايفون
عيوب
تحذيرات
iphone
يوتيوب
نيلسون
كيميا
وحدات
بلوم
مالي
نيوم
