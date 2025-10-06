إيلون ماسك يكشف عن لعبة جديدة صممها الذكاء الاصطناعي



ـ تكنلوجيا



أعلن رجل الأعمال الأمريكي أن شركته للذكاء الاصطناعي xAI ستطرح لعبة مصممة بالذكاء الاصطناعي بحلول نهاية عام 2026.





وكتب ماسك عبر منصة "إكس": "ستصدر شركة XAI Game Studio لعبة رائعة مصممة بالذكاء الاصطناعي بحلول نهاية العام المقبل".



وتقوم شركة xAI بتطوير نظام Grok، الذي تم طرحه في 2023. وفي مارس 2024، قامت xAI بطرح Grok مفتوح المصدر، حيث كشفت الكود المصدري لهذا النظام مما جعله متاحا للجميع وللاستخدام المجاني.