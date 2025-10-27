تحول في منظومة الرعاية الصحية العراقية... علاج جديد يستهدف أمراض الرئة والمجاري التنفسية!

التطورات الطبية... الكشف عن علاج جديد يستهدف أمراض الرئة والمجاري التنفسية



كشف فريقٌ من الأطباءِ عن علاجٍ جديدٍ يستهدفُ أمراضَ الرئة والمجاري التنفسية, من المؤملِ أن يكونَ نقطةَ تحولٍ في منظومةِ الرعايةِ الصحيةِ العراقية, فيما يجري العملُ على فتحِ قنواتِ تعاونٍ مع الجهاتِ الحكوميةِ لتسهيلِ إدخالِ العلاجِ إلى المستشفياتِ والمراكزِ الصحية