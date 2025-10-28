الصفحة الرئيسية
روسيا تتهم الولايات المتحدة بالتخطيط لنشر أسلحة في الفضاء
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-545240-638972448477843635.webp
اختراق ضخم يهدد مستخدمي Gmail.. تسريب كلمات مرور 183 مليون حساب
تكنولوجيا
2025-10-28 | 06:38
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
240 شوهد
السومرية نيوز
ـ تكنولوجيا
كشفت تقارير أمنية حديثة عن اختراق ضخم أدى إلى سرقة أكثر من 183 مليون كلمة مرور وعنوان بريد إلكتروني، مما دفع خبراء الأمن لحث جميع مستخدمين Gmail على التحقق الفوري من حساباتهم.
في تطور مقلق يهز عالم الأمن السيبراني، كشفت الأبحاث عن تسرب هائل يضم ما يزيد على 183 مليون كلمة مرور وبيانات اعتماد وفقا لموقع "ديلي ميل"وذلك عبر سلسلة من حملات البرمجيات الخبيثة المخصصة لسرقة المعلومات، وتُعد هذه الحادثة التي وقعت في أبريل/ نيسان 2025 وتم الإعلان عنها مؤخرا واحدة من أكبر حوادث اختراق البيانات المسجلة، حيث بلغ حجم البيانات المسروقة 3.5
تيرابايت
وفقاً لخبير الأمن السيبراني
الأسترالي
تروي هنت.
وقد تأثر بهذا الخرق جميع مزوّدي البريد الإلكتروني الرئيسيين، بما في ذلك Outlook و Yahoo، رغم تأكيد شركة غوغل أن خوادمها لم تتعرض لأي خرق مباشر، موضحة أن التسريب ناتج عن إصابات ببرمجيات التجسس وأحصنة طروادة على الأجهزة الشخصية للمستخدمين.
وتضم البيانات المخترقة عناوين بريدية وروابط مواقع وكلمات مرور تم التقاطها أثناء جلسات تسجيل الدخول إلى خدمات متعددة، ما يعرض كلمات المرور المستخدمة على منصات مثل
أمازون
وإيباي ونتفليكس للخطر
تمت إضافة بيانات الاختراق الهائلة التي تضم أكثر من 23 مليار سجل رقمي بحجم 3.5 تيرابايت، إلى قاعدة موقع Have I Been Pwned (HIBP) في 21 أكتوبر / تشرين الأول، بعد أن كانت نتاج عام كامل من مراقبة نشاط البرمجيات الخبيثة من قِبل شركة الأمن الرقمي Synthient، ويؤكد تروي هنت، مؤسس موقع HIBP، أنه تحقق من صحة عدد من كلمات المرور بالتواصل مع أصحابها الذين اعترفوا بأنها ما زالت قيد الاستخدام.
كيفية التحقق من تعرض حساب Gmail للاختراق؟
للتأكد من وجود بريدك الإلكتروني ضمن البيانات المسربة:
الخطوة الأولى: الفحص عبر منصة HIBP
أولى خطوات التحقق تبدأ بزيارة موقع Have I Been Pwned (HIBP)، المنصة العالمية المتخصصة في كشف اختراقات البيانات، يقوم المستخدم بإدخال عنوان بريده الإلكتروني في شريط البحث الرئيسي، ثم يضغط على زر "تحقق"، تظهر النتائج خلال ثوانٍ، محددة ما إذا كان البريد متواجدا في القواعد البيانات المسربة، وحتى لو ظهرت نتيجة سلبية، ينصح الخبراء بالانتقال للخطوة التالية.
الخطوة الثانية: مراجعة نشاط الحساب
من داخل حساب الجيميل، يتوجه المستخدم إلى صفحة "تفاصيل النشاط الأمني" الموجودة في إعدادات الحساب، وتظهر هذه الصفحة جميع أجهزة ونقاط الاتصال التي تم الدخول منها إلى الحساب مؤخرا، ويجب مراجعة القائمة بدقة، والبحث عن أي أجهزة غير مألوفة أو أوقات دخول مشبوهة، وعند اكتشاف أي نشاط غير معروف، يجب الخروج من جميع الجلسات فورا.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
تحذير عاجل لمستخدمي Gmail
01:15 | 2025-10-28
واتساب يطلق تنبيهًا عاجلًا بشأن محاولات اختراق المستخدمين
07:39 | 2025-08-14
غوغل تحذر من ثغرات خطيرة تهدد مستخدمي أندرويد
08:02 | 2025-09-08
النزاهة تحذر من تسريب الوثائق السرية واستغلالها لأغراض انتخابية
07:24 | 2025-10-27
تكنولوجيا
جيميل
رسائل
السومرية نيوز
سومرية نيوز
الأسترالي
السومرية
تيرابايت
أمازون
ريديت
فليكس
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الدولار يواصل نزيفه في البورصة العراقية
اقتصاد
35.29%
09:31 | 2025-10-26
الدولار يواصل نزيفه في البورصة العراقية
09:31 | 2025-10-26
تحذير دولي من قنبلة موقوتة على حدود العراق
دوليات
24.61%
11:49 | 2025-10-26
تحذير دولي من قنبلة موقوتة على حدود العراق
11:49 | 2025-10-26
الدولار في اقل حالاته منذ أسبوعين.. اليكم الأسعار
اقتصاد
23.25%
09:35 | 2025-10-27
الدولار في اقل حالاته منذ أسبوعين.. اليكم الأسعار
09:35 | 2025-10-27
الـ GPS يقود إلى دجلة.. تشويش الملاحة الرقمية يشل حركة بغداد
محليات
16.85%
09:13 | 2025-10-26
الـ GPS يقود إلى دجلة.. تشويش الملاحة الرقمية يشل حركة بغداد
09:13 | 2025-10-26
المزيد
