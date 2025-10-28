اختراق ضخم يهدد مستخدمي Gmail.. تسريب كلمات مرور 183 مليون حساب

في تطور مقلق يهز عالم الأمن السيبراني، كشفت الأبحاث عن تسرب هائل يضم ما يزيد على 183 مليون كلمة مرور وبيانات اعتماد وفقا لموقع "ديلي ميل"وذلك عبر سلسلة من حملات البرمجيات الخبيثة المخصصة لسرقة المعلومات، وتُعد هذه الحادثة التي وقعت في أبريل/ نيسان 2025 وتم الإعلان عنها مؤخرا واحدة من أكبر حوادث اختراق البيانات المسجلة، حيث بلغ حجم البيانات المسروقة 3.5 وفقاً لخبير الأمن السيبراني تروي هنت.وقد تأثر بهذا الخرق جميع مزوّدي البريد الإلكتروني الرئيسيين، بما في ذلك Outlook و Yahoo، رغم تأكيد شركة غوغل أن خوادمها لم تتعرض لأي خرق مباشر، موضحة أن التسريب ناتج عن إصابات ببرمجيات التجسس وأحصنة طروادة على الأجهزة الشخصية للمستخدمين.وتضم البيانات المخترقة عناوين بريدية وروابط مواقع وكلمات مرور تم التقاطها أثناء جلسات تسجيل الدخول إلى خدمات متعددة، ما يعرض كلمات المرور المستخدمة على منصات مثل وإيباي ونتفليكس للخطرتمت إضافة بيانات الاختراق الهائلة التي تضم أكثر من 23 مليار سجل رقمي بحجم 3.5 تيرابايت، إلى قاعدة موقع Have I Been Pwned (HIBP) في 21 أكتوبر / تشرين الأول، بعد أن كانت نتاج عام كامل من مراقبة نشاط البرمجيات الخبيثة من قِبل شركة الأمن الرقمي Synthient، ويؤكد تروي هنت، مؤسس موقع HIBP، أنه تحقق من صحة عدد من كلمات المرور بالتواصل مع أصحابها الذين اعترفوا بأنها ما زالت قيد الاستخدام.كيفية التحقق من تعرض حساب Gmail للاختراق؟للتأكد من وجود بريدك الإلكتروني ضمن البيانات المسربة:الخطوة الأولى: الفحص عبر منصة HIBPأولى خطوات التحقق تبدأ بزيارة موقع Have I Been Pwned (HIBP)، المنصة العالمية المتخصصة في كشف اختراقات البيانات، يقوم المستخدم بإدخال عنوان بريده الإلكتروني في شريط البحث الرئيسي، ثم يضغط على زر "تحقق"، تظهر النتائج خلال ثوانٍ، محددة ما إذا كان البريد متواجدا في القواعد البيانات المسربة، وحتى لو ظهرت نتيجة سلبية، ينصح الخبراء بالانتقال للخطوة التالية.الخطوة الثانية: مراجعة نشاط الحسابمن داخل حساب الجيميل، يتوجه المستخدم إلى صفحة "تفاصيل النشاط الأمني" الموجودة في إعدادات الحساب، وتظهر هذه الصفحة جميع أجهزة ونقاط الاتصال التي تم الدخول منها إلى الحساب مؤخرا، ويجب مراجعة القائمة بدقة، والبحث عن أي أجهزة غير مألوفة أو أوقات دخول مشبوهة، وعند اكتشاف أي نشاط غير معروف، يجب الخروج من جميع الجلسات فورا.