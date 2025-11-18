Alsumaria Tv
ترامب يهاجم بايدن: حطم جميع الأرقام القياسية في النوم
المزيد
غوغل: "لا عقلانية" بطفرة الذكاء الاصطناعي ولا احد بمأمن

تكنولوجيا

2025-11-18 | 09:56
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
غوغل: &quot;لا عقلانية&quot; بطفرة الذكاء الاصطناعي ولا احد بمأمن
76 شوهد

حذر سوندار بيتشاي، الرئيس التنفيذي لشركة "ألفابت" (الشركة الأم لـ "غوغل")، من وجود "لاعقلانية" تسيطر على طفرة الذكاء الاصطناعي الحالية، مشيراً إلى أن أي انهيار محتمل لهذه "الفقاعة" سيؤثر على جميع الشركات، بما فيها "غوغل" نفسها.

في مقابلة خاصة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، تناول بيتشاي قضايا استراتيجية محورية، مثل التزايد الهائل في الاستثمارات بقطاع الذكاء الاصطناعي، واحتياجاته الطاقية الضخمة، وتأثيره المحتمل على سوق العمل. ورغم وصفه للنمو في استثمارات الذكاء الاصطناعي بأنه "لحظة استثنائية"، إلا أنه أقر بوجود "بعض اللاعقلانية" في الطفرة الحالية.
تأتي هذه التحذيرات وسط تزايد المخاوف في وادي السيليكون من نشوء فقاعة استثمارية، حيث شهدت أسهم شركات الذكاء الاصطناعي ارتفاعاً حاداً خلال الأشهر الأخيرة، وخصصت الشركات مبالغ ضخمة للإنفاق على هذه الصناعة المزدهرة. وقد جاءت تصريحات بيتشاي بعد يوم واحد من ارتفاع سهم "ألفابت" بأكثر من 3% إثر إعلان شركة "بيركشاير هاثاواي" التابعة لوارن بافيت عن استحواذها على حصة فيها.
ورداً على سؤال حول مدى حصانة "غوغل" من انفجار هذه الفقاعة، أكد بيتشاي أنه "لا توجد أي شركة ستكون في مأمن، بما في ذلك نحن"، مضيفاً: "أعتقد أنه يمكننا تجاوز تلك العاصفة المحتملة، ولكن لا شركة ستكون في مأمن". واستذكر بيتشاي تحذير رئيس الاحتياطي الفيدرالي السابق، ألان غرينسبان، بشأن "الوفرة غير العقلانية" قبل انهيار فقاعة الإنترنت عام 2000، مشيراً إلى أن الصناعة قد "تتجاوز الحد" في مثل هذه الدورات الاستثمارية. ومع ذلك، شدد على أن تأثير الذكاء الاصطناعي سيكون عميقاً ومماثلاً لتأثير الإنترنت، و"منطقي" على المدى الطويل، رغم "عناصر اللاعقلانية" الحالية.
ميزة "غوغل" التنافسية وتحديات الطاقة
تضاعفت قيمة أسهم "ألفابت" خلال سبعة أشهر لتبلغ 3.5 تريليون دولار، مع تزايد ثقة المستثمرين في قدرة "غوغل" على منافسة التهديد الذي تمثله "أوبن إيه آي" و"تشات جي بي تي". وأوضح بيتشاي أن ميزة "غوغل" التنافسية تكمن في امتلاكها "الحزمة الكاملة" من التقنيات، بدءاً من الشرائح المتخصصة التي تنافس "إنفيديا"، وصولاً إلى بيانات "يوتيوب" والنماذج العلمية الرائدة، مما يضعها في موقع أفضل لتجاوز أي اضطراب محتمل.
في سياق آخر، حذر بيتشاي من الاحتياجات الهائلة للذكاء الاصطناعي من الطاقة، التي بلغت 1.5% من استهلاك الكهرباء العالمي العام الماضي. واعترف بأن كثافة استهلاك الطاقة لمشروع "غوغل" المتوسع في الذكاء الاصطناعي قد أبطأت تحقيق الشركة لأهدافها المناخية، لكنه أكد التزام "ألفابت" بتحقيق صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2030 عبر الاستثمار في تقنيات الطاقة الجديدة.
التأثير على الوظائف والاستثمار في بريطانيا
أشار بيتشاي إلى خطط "ألفابت" التوسعية في المملكة المتحدة، بما في ذلك استثمار 5 مليارات جنيه إسترليني في البنية التحتية والأبحاث على مدى العامين المقبلين، وتطوير أبحاث "على أحدث طراز" من خلال وحدتها الرئيسية "ديب مايند" في لندن.
وفيما يتعلق بمستقبل العمل، وصف بيتشاي الذكاء الاصطناعي بأنه "التكنولوجيا الأكثر عمقاً" التي عملت عليها البشرية، محذراً من أنه سيؤدي إلى "اضطرابات مجتمعية". لكنه أضاف أنه سيخلق أيضاً "فرصاً جديدة"، وأن الوظائف ستتطور. وشدد على أن الأفراد الناجحين في المهن المختلفة (كالتعليم والطب) هم أولئك الذين "يتعلمون كيفية استخدام هذه الأدوات".
>> تابع قناة السومرية على منصةX
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv

أحدث الحلقات
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
تأجيل حلم الزواج في العراق - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٧ | الموسم 7
15:00 | 2025-11-18
Play
تأجيل حلم الزواج في العراق - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٧ | الموسم 7
15:00 | 2025-11-18
من الأخير
Play
من الأخير
الإطار يقاوم خلافاته بإعلان الكتلة الأكبر- من الأخير م٢ - حلقة ٨٧ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-18
Play
الإطار يقاوم خلافاته بإعلان الكتلة الأكبر- من الأخير م٢ - حلقة ٨٧ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-18
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-18
Play
نشرة ١٨ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-18
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 18-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-18
Play
العراق في دقيقة 18-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-18
Live Talk
Play
Live Talk
عراقيون يرفضون الغرامات المرورية المرتفعة - Live Talk - الحلقة ١٦٢ | 2025
10:30 | 2025-11-18
Play
عراقيون يرفضون الغرامات المرورية المرتفعة - Live Talk - الحلقة ١٦٢ | 2025
10:30 | 2025-11-18
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد ساحة الاندلس - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٥٩ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-17
Play
بغداد ساحة الاندلس - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٥٩ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-17
عشرين
Play
عشرين
جدوى المشاركة والمقاطعة .. جدل لا ينتهي حتى بعد الانتخابات! - عشرين م٤ - الحلقة ٤١ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-15
Play
جدوى المشاركة والمقاطعة .. جدل لا ينتهي حتى بعد الانتخابات! - عشرين م٤ - الحلقة ٤١ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-15
رحال
Play
رحال
النعمانية سلّة العراق الاقتصادية! - رحال م٦ - الحلقة ٢٢ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-15
Play
النعمانية سلّة العراق الاقتصادية! - رحال م٦ - الحلقة ٢٢ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-15
Biotic
Play
Biotic
أسباب آلام الرقبة وعلاجها - م٤ Biotic - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-14
Play
أسباب آلام الرقبة وعلاجها - م٤ Biotic - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-14
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
العراقيون ينتخبون الاستمرارية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٢ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-14
Play
العراقيون ينتخبون الاستمرارية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٢ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-14
اخترنا لك
شركة "كلاودفلير" تعلن حل مشكلة توقف المواقع والمنصات عالمياً
10:01 | 2025-11-18
عطل مفاجئ في "Cloudflare" يشل عمل المواقع الالكترونية
07:35 | 2025-11-18
واتساب يختبر ميزة جديدة حول رسائل المستخدمين
06:42 | 2025-11-18
تخص المستخدمين.. واتساب يطلق ميزة جديدة
03:49 | 2025-11-15
غوغل تطلق برنامجاً إلزامياً للتحقق يخص أندرويد
15:52 | 2025-11-14
5 أسباب تجعل الإنترنت بطيئًا
01:57 | 2025-11-14

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
