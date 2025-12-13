واتساب يُطلق ميزة جديدة لتسجيل الرسائل تلقائيًا

وتعمل هذه الخاصية على إظهار خيار تسجيل الرسالة فور انتهاء المكالمة الفائتة، دون الحاجة للانتقال إلى سجل الدردشة أو استخدام أدوات التسجيل داخل المحادثة، بحيث يتم إرسال الرسالة تلقائيًا إلى الطرف الآخر عند فتحه للمحادثة.ويأتي هذا التحديث ضمن حزمة مميزات جديدة تشمل أيضًا إمكانية إرسال ردود فعل أثناء المكالمات الصوتية وميزة تسليط الضوء تلقائيًا على المتحدث في مكالمات الفيديو الجماعية، مما يهدف إلى تحسين تجربة الاتصال داخليًا.كما عزز أدواته الإبداعية بإضافة نماذج ذكاء اصطناعي متقدمة لتوليد الصور داخل التطبيق، بعد التعاون مع منصات مثل ميدجورني وفلوكس، بما يوسع إمكانيات المستخدم في إنشاء محتوى بصري مميز.مع هذه الإضافات، يؤكد واتساب سعيه الدائم لتحويل أسلوب التواصل داخل التطبيق ليكون أكثر مرونة وتفاعلاً، حتى في حال كان الطرف الآخر غير متاح للرد الفوري.