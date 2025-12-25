قابل للطي ونقلة نوعية.. تسريبات عن آيفون 18 برو في 2026

ورغم استعداد أبل لتدشين أول آيفون قابل للطي في العام نفسه، تشير تقارير صادرة عن مواقع متخصصة مثل 9to5Mac وMacRumors وThe Information إلى أن آيفون 18 برو سيكون نجم السلسلة والأكثر جذبًا للمستخدمين، بفضل حزمة تطويرات غير مسبوقة في التصميم والأداء.تصميم أكثر انسجامًا ولمسة فخامة أوضحتحافظ أبل على قياسات الشاشة نفسها، بواقع 6.3 بوصة لنسخة برو و6.9 بوصة لبرو ، مع إدخال تغييرات جوهرية على مستوى الشكل الخارجي، أبرزها:- تصغير ملحوظ لـDynamic Island، بعد نقل مستشعرات Face ID أسفل الشاشة، فيما تنتقل الكاميرا الأمامية إلى الزاوية العلوية اليسرى ضمن ثقب صغير للغاية.- توحيد تصميم الواجهة الخلفية، بعد الجدل الذي أثاره تصميم آيفون 17 برو ثنائي الخامة (الزجاج والألمنيوم)، لتعود أبل إلى مظهر أكثر سلاسة وتجانسًا.- ألوان جديدة أكثر جرأة، تشمل البني الداكن (Coffee Brown)، البنفسجي، والعنابي (Burgundy)، وهي ألوان أثبتت جاذبيتها في الأجيال السابقة.معالج A20 Pro.. قفزة تقنية غير مسبوقةزيادة الأداء العام بنسبة تتراوح بين 10 و15%.تحسين كفاءة استهلاك الطاقة بشكل ملحوظ.تعزيز قدرات وتطبيقات Apple Intelligence.كاميرا احترافية بفتحة عدسة متغيرةتشهد منظومة التصوير قفزة نوعية، مع اعتماد فتحة عدسة متغيرة (Variable Aperture) في الكاميرات الثلاث الخلفية، ما يتيح تحكمًا أدق في عمق المجال والإضاءة، خصوصًا في ظروف التصوير الليلي والاستخدام الاحترافي، إلى جانب تحسينات مرتقبة على مستوى المستشعرات وجودة التفاصيل.بطارية أكبر وتجربة استخدام أطولبعد التحسن اللافت في بطارية آيفون 17 برو، تتجه أبل في آيفون 18 برو ماكس إلى زيادة والوزن نسبيًا، لاستيعاب بطارية أكبر، توفر يوم استخدام كامل أو أكثر حتى مع الاستهلاك المكثف.زر التحكم في الكاميرا.. تجربة أبسطعاد تصميم زر التحكم في الكاميرا، الذي ظهر لأول مرة في الجيل السادس عشر وتعرض لانتقادات بسبب تعقيده. الإصدار الجديد سيعتمد:تقليل الاعتماد على اللمس.تبسيط الإيماءات.تحسين تجربة الاستخدام وسرعة التفاعل.ضمن خطتها لتقليل الاعتماد على ، تجهز أبل مودم C2 الداخلي لآيفون 18 برو وبرو ماكس، بعد نجاح C1 وC1X في طرازات سابقة. المودم الجديد سيكون:أسرع وأكثر كفاءة في استهلاك الطاقة.داعمًا لتقنية mmWave 5G في السوق الأمريكية.عاملًا على تحسين عمر البطارية بشكل عام.