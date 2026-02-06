مخاوف من استخدام الواي فاي في المراقبة الشاملة

وتعتمد طريقة المراقبة على مبدأ تحليل الأمواج الراديوية، التي تنبعث من أجهزة "الواي فاي" وتنتشر في المحيط، وعندما تنتقل هذه الموجات عبر مساحة ما وتتفاعل مع جسم الإنسان، فإنها تخلق أنماطًا مميزة يمكن تحليلها باستخدام نماذج ، ما يسمح باستنتاج صور قريبة من تلك التي تلتقطها الكاميرات، لكن باستخدام موجات الراديو بدلًا من الضوء.ومن خلال مراقبة انتشار موجات الراديو يمكن إنشاء صورة للبيئة والأشخاص الموجودين فيها، وهو أمر لا يعتمد على حمل أي أجهزة.لكن أهم ما يثير القلق هو أنه لا يمكن حماية نفسك بإيقاف هاتفك أو جهاز الكمبيوتر ، لأن التقنية تستفيد من أي جهاز " " نشط في محيطك، مثل جهاز "راوتر" في مقهى أو مكتب.وأشار الباحثون إلى أن هذه التكنولوجيا يمكن أن تحول كل جهاز "راوتر" إلى وسيلة مراقبة محتملة، خاصة في الأماكن العامة، مثل: المقاهي، والمطاعم، والمطارات، ويمكن لقراصنة الإنترنت أن يستخدموا هذا الأسلوب لتتبع الأفراد دون علمهم.وتختلف هذه التقنية عن أساليب سابقة، مثل :"الليدار" أو "السونار"، لأنها لا تتطلب معدات خاصة، بل تكتفي باستخدام جهاز "واي فاي" عادي يرسل ويستقبل البيانات.