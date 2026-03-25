مواصفات وتقنيات ممتازة.. سامسونغ تسعد لاطلاق هاتف جديد

حصل هاتف Galaxy A37 على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68، أبعاده (162.9/78.2/7.4) ملم، وزنه 196 غ، وجهّز بمنفذين لشرائح الاتصال وتقنية eSIM للعمل مع الشبكات الخلوية، وشريحة موديم متطور للاتصال بشبكات 5G.شاشته أتت Super AMOLED بمقاس 6.7 بوصة، دقة عرضها (1080/2340) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، كثافتها 385 بيكسل/الإنش تقريبا، سطوعها يصل على 1900 nits، وحميت بزجاج +Corning Gorilla Glass Victus المقاوم للصدمات والخدوش.كاميرته الأساسية أتت ثلاثية العدسة بدقة (50+8+5) ميغابيكسل، فيها عدسة ultrawide وعدسة macro، ولها القدرة على توثيق فيديوهات 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 12 ميغابيكسل.زوّد الهاتف أيضا بمنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وبطارية بسعة 5000 تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 45 واط.