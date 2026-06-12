بغداد تحتضن أكبر فرع لهواتف سامسونج بالمشرق العربي

وأكدت الشركة خلال حفل الافتتاح أن ذلك يأتي انطلاقاً من إيمانها بالإمكانات الاقتصادية التي يتمتع بها البلد.وأشارت إلى ان ذلك بداية لخطة توسع تهدف إلى تعزيز انتشارها في مختلف المحافظات العراقية.وفي هذا الصدد، قال نائب الرئيس التنفيذي لقسم الهواتف الذكية في سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي، العقرباوي،: "يسعدنا اليوم أن نخطو هذه الخطوة الكبيرة في ، الذي نعتبره أحد أهم الأسواق الاستراتيجية لنا في المنطقة".واعتبر "إن افتتاح أكبر معرض للهواتف الذكية في المنطقة في قلب تحديدًا، يعكس رغبتنا الأكيدة في تعزيز علاقتنا المباشرة مع العراقيين".وأكد "العمل لدفع عجلة التحول الرقمي والتقني في عبر توفير أحدث الحلول المبتكرة التي تسهل حياتهم اليومية."