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إل جي إلكترونيكس في أحدث تقاريرها حول الاستدامة: انبعاثات النطاقين الأول والثاني لعام 2025 أقل من المستهدف لعام 2030

تكنولوجيا

2026-07-22 | 11:41
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
إل جي إلكترونيكس في أحدث تقاريرها حول الاستدامة: انبعاثات النطاقين الأول والثاني لعام 2025 أقل من المستهدف لعام 2030
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أصدرت شركة إل جي إلكترونيكس-الرائدة عالمياً في مجال إدارة المعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG)- تقريرها للاستدامة للفترة 2025-2026، والذي يسلط الضوء على جهود الشركة المستمرة لتحقيق رؤيتها المتمثلة في "حياة أفضل للجميع".

يستعرض التقرير الصادر حديثاً مبادرات شركة إل جي الرئيسية المتعلقة بالمعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) والموجهة لأصحاب المصلحة حول العالم. والجدير بالذكر أن التقرير يكشف عن تجاوز الشركة -بحلول عام 2025- لأهدافها المحددة لعام 2030، سواء فيما يتعلق بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة أو معدلات إعادة تدوير النفايات.

ففي عام 2025، بلغ إجمالي انبعاثات الشركة ضمن النطاقين الأول (المباشر) والثاني (غير المباشر) عبر جميع مواقع أعمالها المحلية والخارجية 842,000 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون (tCO₂eq)؛ وهو رقم يقل بشكل ملحوظ عن المستهدف الذي حددته الشركة لعام 2030 والبالغ 878,000 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون. ويعكس هذا الإنجاز نجاح جهود الشركة الشاملة الرامية إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة %54.6 بحلول عام 2030 (مقارنة بمستويات عام 2017)، وتشمل المبادرات الرئيسية في هذا الصدد اعتماد معدات موفرة للطاقة والتحول إلى استخدام الكهرباء المستمدة من مصادر متجددة.
كما تجاوزت شركة إل جي المستهدف المحدد لخفض كثافة الانبعاثات خلال مرحلة استخدام منتجاتها، وذلك فيما يتعلق بسبع فئات رئيسية من هذه المنتجات. ففي عام 2025، خفضت الشركة انبعاثات الكربون لكل وحدة -خلال مرحلة الاستخدام- بنسبة %22.5 مقارنة بعام 2020. ويُذكر أن هذا الهدف، المتمثل في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري لكل وحدة ناتجة عن استخدام المنتج بنسبة %20 بحلول عام 2030 (مع اعتماد عام 2020 كسنة أساس)، قد حظي سابقاً بمصادقة "مبادرة الأهداف القائمة على العلم" (SBTi)؛ وتُعد إل جي أول شركة كورية جنوبية مصنعة للأجهزة المنزلية تحصل على مصادقة هذه المبادرة لمثل هذا الهدف.

إلى جانب أهدافها الرامية إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة، تجاوزت شركة إل جي أهدافها المتعلقة بتدوير الموارد؛ إذ سجلت الشركة معدل إعادة تدوير للنفايات بلغ %97.3 عبر جميع مواقع أعمالها المحلية والخارجية في عام 2025، متجاوزةً بذلك هدفها المحدد لعام 2030 والبالغ %95. كما حافظت الشركة على شهادة "صفر نفايات إلى مكبات الطمر" (ZWTL) في جميع عملياتها المحلية، حيث حققت مواقع الإنتاج المحلية الخمسة جميعها أعلى تصنيف، وهو التصنيف البلاتيني. وعلاوة على ذلك، جمعت إل جي ما مجموعه 640 ألف طن من الأجهزة الإلكترونية المستعملة من 91 موقعاً موزعة على 56 دولة خلال عام 2025، ليصل إجمالي كمية النفايات الإلكترونية التي استردتها الشركة منذ عام 2006 إلى أكثر من 5.65 مليون طن.

إلى جانب فعالية برامج إل جي التي تركز على الجوانب البيئية، يُبرز تقرير الاستدامة للفترة 2025-2026 سعي الشركة المستمر لتعزيز سهولة الوصول إلى منتجاتها وخدماتها. وتشمل أبرز هذه الحلول LG Comfort Kit المصممة لتسهيل استخدام الأجهزة المنزلية بغض النظر عن العمر أو الجنس أو الإعاقة، ومبادرات تعزيز سهولة الوصول - مثل التوسع في استخدام ﺇرشادات مكتوبة بطريقة "برايل" والعلامات الملموسة، وتوفير أكشاك خدمة مزودة بشخصيات افتراضية (أفاتار) تتواصل بلغة الإشارة - بالإضافة إلى تلفاز "LG Easy TV" المصمم خصيصاً لكبار السن. كما توفر إل جي مجموعة من الخدمات الشاملة، بما في ذلك استشارات بلغة الإشارة لضعاف السمع وفاقدي السمع، وخدمات استشارية مخصصة للعملاء من كبار السن.

لتعزيز استقلالية مجلس الإدارة وشفافية الحوكمة، فصلت شركة إل جي بين منصبي الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة. وفي وقت سابق من هذا العام، عززت الشركة آليات الرقابة بشكل أكبر من خلال تعيين عضو مستقل رئيساً لمجلس الإدارة.

يتضمن تقرير عامي 2025-2026 أيضاً قسماً جديداً حول "الذكاء الاصطناعي المسؤول"، يوضح مبادئ الشركة المتعلقة بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي وإطار عمل الحوكمة الخاص بها، وذلك استجابةً للتوسع المتزايد في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي. وتعتزم الشركة، في المرحلة المقبلة، تعزيز إطار الحوكمة لديها باستمرار لضمان المساءلة والشفافية في كافة مراحل تطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي.
بصفتها شركة رائدة عالمياً في مجال المعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG)، حظيت شركة إل جي مجدداً بتقدير كبرى وكالات التصنيف العالمية المتخصصة في هذا المجال. فقد أُدرجت الشركة في مؤشر Dow Jones Best-in-Class World Index (DJBIC World) لمدة 14 عاماً متتالياً، كما صنفت ضمن "أفضل %1" من الشركات في تقييم استدامة الشركات الذي تجريه S&P Global’s Corporate Sustainability Assessment (CSA) لثلاث سنوات متتالية. وعلاوة على ذلك، حصلت إل جي هذا العام على تصنيف "AA" من مؤسسة "Morgan Stanley Capital International " (MSCI)، وهو ما يمثل تحسناً بمقدار درجة واحدة مقارنة بتصنيف العام السابق. كما نالت الشركة -للمرة الثانية على التوالي- التصنيف "البلاتيني" من مؤسسة EcoVadis، وهو تميز يُمنح فقط لأفضل %1 من الشركات ضمن فئة قطاعها.

وقد أصدرت إل جي تقريرها السنوي للاستدامة منذ عام 2006. ويتوفر التقرير الكامل لفترة 2025-2026 على الموقع الإلكتروني للشركة.

* انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناتجة على مدار متوسط العمر الافتراضي للمنتج، مُعبَّرًا عنها لكل وحدة.


حول شركة "إل جي الكترونيكس"
تُعد إل جي إلكترونيكس شركة عالمية رائدة في مجال الابتكار في مجال التكنولوجيا والإلكترونيات الاستهلاكية، ولها حضور في معظم دول العالم، ويعمل بها أكثر من 75,000 موظف حول العالم. حققت شركات إل جي الأربع - حلول الأجهزة المنزلية، وحلول الترفيه الإعلامي، وحلول المركبات، والحلول البيئية - مجتمعةً إيرادات عالمية تجاوزت 88 تريليون وون كوري في عام 2024. إل جي شركة رائدة في تصنيع المنتجات الاستهلاكية والتجارية، بدءًا من أجهزة التلفزيون، والأجهزة المنزلية، وحلول تكييف الهواء، والشاشات، ومكونات وحلول السيارات، وتُعد علامتاها التجاريتان المتميزتان LG SIGNATURE وLG ThinQ الذكيتان من الأسماء المعروفة عالميًا. تفضل بزيارة www.LGnewsroom.com للاطلاع على آخر الأخبار.

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