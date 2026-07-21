ابل تستعد لإطلاق آيفون مزود ببطاريتين

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
ورود ملونة
من
09:30 AM
الى
11:00 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
المرور تكشف عن مقترح لرفع غرامة السير بالاتجاه المعاكس الى 500 الف دينار
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-571022-639202279986696191.webp
ابل تستعد لإطلاق آيفون مزود ببطاريتين
تكنولوجيا
2026-07-21 | 06:51
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
116 شوهد
السومرية نيوز
– تكنولوجيا
كشفت تحليلات لأكواد النسخة التجريبية من نظام iOS 27 عن مؤشرات جديدة تفيد بأن شركة أبل قد تعمل على تطوير هاتف آيفون مزود بنظام بطاريتين داخليتين، في خطوة قد ترتبط بتصميمات جديدة لأجهزتها المقبلة، وعلى رأسها الهاتف القابل للطي الذي تتردد بشأنه التسريبات منذ فترة.
وظهرت في شيفرة iOS 27 عبارات برمجية تشير إلى وجود أكثر من بطارية داخل جهاز آيفون واحد، من بينها رسائل مخصصة لمراقبة أداء البطاريات.
ويرى محللون أن هذا النوع من التغييرات البرمجية يظهر عادة عندما تستعد أبل لدعم مكونات أو
تقنيات جديدة
في أجهزتها المستقبلية.
تلبية احتياجات الهاتف
يرجح بعض المتابعين أن يكون نظام البطارية المزدوجة مرتبطًا بهاتف آيفون قابل للطي التي تعمل أبل على تطويره.
فالأجهزة القابلة للطي تحتاج غالبًا إلى حلول هندسية مختلفة بسبب تقسيم الهيكل إلى جزأين، ما قد يجعل استخدام بطاريتين منفصلتين خيارًا عمليًا لتحسين توزيع الطاقة والمساحة الداخلية.
وتأتي هذه الإشارات بعد ظهور دلائل أخرى في أنظمة أبل التجريبية تشير إلى استعداد الشركة لدعم أجهزة ذات شاشات وتصميمات مختلفة.
فقد رصدت تقارير سابقة داخل iOS 27 إشارات مثل "foldState" و"angleDegrees"، وهي متغيرات برمجية مرتبطة بحالات الطي وزوايا فتح الجهاز، ما يعزز التكهنات حول اقتراب إطلاق آيفون قابل للطي.
تجهيز النظام
تُعرف أبل باستخدامها تحديثات أنظمة التشغيل كوسيلة لإضافة الدعم البرمجي للأجهزة المستقبلية قبل الكشف الرسمي عنها.
ويعني ذلك أن ظهور هذه الأكواد لا يؤكد بالضرورة طرح منتج محدد، لكنه يقدم إشارات حول التقنيات التي تختبرها الشركة داخليًا.
كما تشير التسريبات إلى أن iOS 27 يتضمن تغييرات أخرى تهدف إلى دعم أجهزة مستقبلية بطرق أكثر مرونة، بما في ذلك تحسين التعامل مع أحجام شاشات مختلفة وتجارب استخدام جديدة.
ورغم أن أبل لم تعلن رسميًا عن هاتف آيفون ببطاريتين أو جهاز قابل للطي، فإن هذه الاكتشافات تعزز التوقعات بأن الشركة تستعد لمرحلة جديدة من تصميم هواتفها، مع التركيز على تحسين عمر البطارية ودعم أشكال استخدام مبتكرة.
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
الأنبار تستعد لإطلاق أكبر مشروع لتطوير واستخراج الغاز
03:37 | 2026-06-15
العراق يستعد لاطلاق نظام ذكي يخص الغرامات المرورية
06:29 | 2026-05-16
دراسة لاطلاق "آيفون" قابل للطي
01:59 | 2026-06-17
كرة مونديال 2026: الأغلى في التاريخ ومزودة بمستشعرات لدعم الـ VAR
07:19 | 2026-05-24
ايفون
بطاريتين
السومرية نيوز
تقنيات جديدة
سومرية نيوز
السومرية
ﻹعادة
البط
بهات
التش
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
انخفاض كبير في أسعار الدولار بالأسواق العراقية
اقتصاد
31.35%
03:44 | 2026-07-21
انخفاض كبير في أسعار الدولار بالأسواق العراقية
03:44 | 2026-07-21
تعرف على أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية
اقتصاد
30.87%
09:56 | 2026-07-21
تعرف على أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية
09:56 | 2026-07-21
إليكم المحافظات التي عطلت الدوام الرسمي ليوم غد
محليات
21.21%
07:28 | 2026-07-21
إليكم المحافظات التي عطلت الدوام الرسمي ليوم غد
07:28 | 2026-07-21
المالية النيابية: قيمة الدولار ستنخفض اكثر
اقتصاد
16.58%
13:21 | 2026-07-20
المالية النيابية: قيمة الدولار ستنخفض اكثر
13:21 | 2026-07-20
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
بغداد الدورة - ناس وناس م٩ - الحلقة ٨٥ | الموسم 9
04:00 | 2026-07-22
ناس وناس
بغداد الدورة - ناس وناس م٩ - الحلقة ٨٥ | الموسم 9
04:00 | 2026-07-22
عشرين
قانون الوقف السني بين صراع التسمية والمرجعية - عشرين م٥ - الحلقة ٥٠ | الموسم 5
16:30 | 2026-07-21
عشرين
قانون الوقف السني بين صراع التسمية والمرجعية - عشرين م٥ - الحلقة ٥٠ | الموسم 5
16:30 | 2026-07-21
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 21-07-2026 | 2026
13:00 | 2026-07-21
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 21-07-2026 | 2026
13:00 | 2026-07-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-21
Live Talk
العائلة العراقية… كيف تحافظ على قيمها - Live Talk م٢ - الحلقة ٧٣ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-21
Live Talk
العائلة العراقية… كيف تحافظ على قيمها - Live Talk م٢ - الحلقة ٧٣ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-21
صباحكم أحلى مع سلمى
وظيفة غريبة 20-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-20
صباحكم أحلى مع سلمى
وظيفة غريبة 20-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-20
طل الصباح
زووم FAk 20-7-2026 | 2026
00:30 | 2026-07-20
طل الصباح
زووم FAk 20-7-2026 | 2026
00:30 | 2026-07-20
الطريق الى الكأس
نهائي المونديال بعيون الجماهير العراقية - الطريق إلى الكأس - الحلقة ٢٥ | 2026
14:15 | 2026-07-19
الطريق الى الكأس
نهائي المونديال بعيون الجماهير العراقية - الطريق إلى الكأس - الحلقة ٢٥ | 2026
14:15 | 2026-07-19
استديو Noon
استديو نون 19-7-2026 | 2026
07:00 | 2026-07-19
استديو Noon
استديو نون 19-7-2026 | 2026
07:00 | 2026-07-19
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٨ الى ٢٤ تموز ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-07-16
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٨ الى ٢٤ تموز ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-07-16
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
بغداد الدورة - ناس وناس م٩ - الحلقة ٨٥ | الموسم 9
04:00 | 2026-07-22
ناس وناس
بغداد الدورة - ناس وناس م٩ - الحلقة ٨٥ | الموسم 9
04:00 | 2026-07-22
عشرين
قانون الوقف السني بين صراع التسمية والمرجعية - عشرين م٥ - الحلقة ٥٠ | الموسم 5
16:30 | 2026-07-21
عشرين
قانون الوقف السني بين صراع التسمية والمرجعية - عشرين م٥ - الحلقة ٥٠ | الموسم 5
16:30 | 2026-07-21
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 21-07-2026 | 2026
13:00 | 2026-07-21
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 21-07-2026 | 2026
13:00 | 2026-07-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-21
Live Talk
العائلة العراقية… كيف تحافظ على قيمها - Live Talk م٢ - الحلقة ٧٣ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-21
Live Talk
العائلة العراقية… كيف تحافظ على قيمها - Live Talk م٢ - الحلقة ٧٣ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-21
صباحكم أحلى مع سلمى
وظيفة غريبة 20-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-20
صباحكم أحلى مع سلمى
وظيفة غريبة 20-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-20
طل الصباح
زووم FAk 20-7-2026 | 2026
00:30 | 2026-07-20
طل الصباح
زووم FAk 20-7-2026 | 2026
00:30 | 2026-07-20
الطريق الى الكأس
نهائي المونديال بعيون الجماهير العراقية - الطريق إلى الكأس - الحلقة ٢٥ | 2026
14:15 | 2026-07-19
الطريق الى الكأس
نهائي المونديال بعيون الجماهير العراقية - الطريق إلى الكأس - الحلقة ٢٥ | 2026
14:15 | 2026-07-19
استديو Noon
استديو نون 19-7-2026 | 2026
07:00 | 2026-07-19
استديو Noon
استديو نون 19-7-2026 | 2026
07:00 | 2026-07-19
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٨ الى ٢٤ تموز ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-07-16
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٨ الى ٢٤ تموز ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-07-16
اخترنا لك
هل يتنصت هاتفك على ما تقوله؟ الحقيقة أكثر إثارة للقلق مما تتخيل
05:20 | 2026-07-22
ثلاجة للبشر: ابتكار ياباني غير مسبوق لمواجهة الحر... كم بلغ سعره؟
03:05 | 2026-07-21
سامسونغ تكشف عن ساعة Galaxy الجديدة ومواصفاتها المتطورة
01:20 | 2026-07-21
فيسبوك يفتح أبوابه مجدداً.. عودة الخدمات لملايين المستخدمين بعد عطل عالمي
06:00 | 2026-07-19
هل يؤدي شحن الهواتف طوال الليل إلى إتلاف البطاريات؟
06:16 | 2026-07-18
تحديث واتساب الجديد يثير غضب مستخدمي آيفون
10:11 | 2026-07-14
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.