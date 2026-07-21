ابل تستعد لإطلاق آيفون مزود ببطاريتين

وظهرت في شيفرة iOS 27 عبارات برمجية تشير إلى وجود أكثر من بطارية داخل جهاز آيفون واحد، من بينها رسائل مخصصة لمراقبة أداء البطاريات.ويرى محللون أن هذا النوع من التغييرات البرمجية يظهر عادة عندما تستعد أبل لدعم مكونات أو في أجهزتها المستقبلية.تلبية احتياجات الهاتفيرجح بعض المتابعين أن يكون نظام البطارية المزدوجة مرتبطًا بهاتف آيفون قابل للطي التي تعمل أبل على تطويره.فالأجهزة القابلة للطي تحتاج غالبًا إلى حلول هندسية مختلفة بسبب تقسيم الهيكل إلى جزأين، ما قد يجعل استخدام بطاريتين منفصلتين خيارًا عمليًا لتحسين توزيع الطاقة والمساحة الداخلية.وتأتي هذه الإشارات بعد ظهور دلائل أخرى في أنظمة أبل التجريبية تشير إلى استعداد الشركة لدعم أجهزة ذات شاشات وتصميمات مختلفة.فقد رصدت تقارير سابقة داخل iOS 27 إشارات مثل "foldState" و"angleDegrees"، وهي متغيرات برمجية مرتبطة بحالات الطي وزوايا فتح الجهاز، ما يعزز التكهنات حول اقتراب إطلاق آيفون قابل للطي.تجهيز النظامتُعرف أبل باستخدامها تحديثات أنظمة التشغيل كوسيلة لإضافة الدعم البرمجي للأجهزة المستقبلية قبل الكشف الرسمي عنها.ويعني ذلك أن ظهور هذه الأكواد لا يؤكد بالضرورة طرح منتج محدد، لكنه يقدم إشارات حول التقنيات التي تختبرها الشركة داخليًا.كما تشير التسريبات إلى أن iOS 27 يتضمن تغييرات أخرى تهدف إلى دعم أجهزة مستقبلية بطرق أكثر مرونة، بما في ذلك تحسين التعامل مع أحجام شاشات مختلفة وتجارب استخدام جديدة.ورغم أن أبل لم تعلن رسميًا عن هاتف آيفون ببطاريتين أو جهاز قابل للطي، فإن هذه الاكتشافات تعزز التوقعات بأن الشركة تستعد لمرحلة جديدة من تصميم هواتفها، مع التركيز على تحسين عمر البطارية ودعم أشكال استخدام مبتكرة.