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سامسونغ تكشف عن ساعة Galaxy الجديدة ومواصفاتها المتطورة
تكنولوجيا
2026-07-21 | 01:20
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
138 شوهد
السومرية
نيوز- تكنولوجيا
كشفت سامسونغ عن Galaxy Watch9 الجديدة التي صممتها لتكون من بين أفضل الساعات الذكية من حيث الأداء والمواصفات.
وحصلت الساعة على هيكل متين مصنوع من الألمنيوم والبلاستيك والزجاج المتين، وجاءت مقاومة للماء والغبار وفق معيار IP68، ومضادة للصدمات وفق معيار MIL-STD-810H.
وجاءت شاشتها Super AMOLED بمقاس 1.47 بوصة، دقة عرضها (480/480) بيكسل، سطوعها يصل إلى 3000 nits، وحميت بطبقة من الزجاج الكريستالي.
وتعمل الساعة بنظام Android Wear OS 6 مع واجهات One UI Watch 9، ومعالج Snapdragon SW6100 Wear Elite المطور بتقنية 3 نانومتر، وذاكرة وصول عشوائي 2 غيغابايت، وذاكرة داخلية 32 غيغابايت.
ودعمتها سامسونغ بشريحة eSIM للاتصال بالشبكات الخلوية، ومايكروفونات ومكبرات صوت لإجراء المكالمات الصوتية، وتطبيقات للتحكم بالموسيقى، ومستشعرات لقياس معدلات نبض القلب ومعدلات ضغط الدم ومعدلات الأكسجة في الدم.
دعمتها سامسونغ أيضا بأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وبوصلة إلكترونية، ومقياس درجة حرارة الجلد، وتقنية Bletooth 6.0، وبطارية بسعة 445
ميلي
أمبير
، تعمل مع شاحن لاسلكي باستطاعة 10 واط.
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