عودة فيسبوك وإنستغرام إلى العمل في العراق بعد خلل مفاجئ



عادت تطبيقات وإنستغرام التابعة لشركة "ميتا" إلى العمل بشكل طبيعي في ، بعد توقف مفاجئ أثار شكاوى واسعة بين المستخدمين في عدد من المحافظات.

وأفاد مستخدمون بعودة الخدمة تدريجياً وإمكانية تسجيل الدخول وتصفح المحتوى دون مشاكل، دون صدور توضيح رسمي حتى الآن من الشركة حول أسباب العطل الذي استمر لفترة قصيرة.



وكان الخلل قد تسبب ببطء شديد أو انقطاع كامل في الخدمة، ما أدى إلى ارتباك بين المستخدمين الذين يعتمدون على التطبيقين في التواصل ومتابعة المحتوى اليومي.