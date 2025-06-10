"لا نتشرف به".. تظاهرات ليلية في البصرة: كلا كلا للعيداني

وقال احد المتظاهرين خلال التظاهرة انه "من الان فأن لا يمثل شمال "، مبينا ان "مناطق شمال البصرة لا تتشرف بالعيداني ولا تريده محافظا".واضاف "نعلن للجميع من نواب ومجلس نواب ورئاسة وزراء ان يعملوا على جعل شمال البصرة محافظة مستقلة".