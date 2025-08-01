حريق في مطعم بالسليمانية.. والدفاع المدني تحاول السيطرة

وقال المصدر لـ ، إن "حريقاً اندلع في مطعم بمحافظة ، وفرق الدفاع المدني تحاول السيطرة على حادث الحريق".وتابع: "لم يتسم تسجيل اصابات ولا وفيات، والخسائر مادية فقط".