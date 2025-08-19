توتر جديد في أربيل.. عشيرة الهركي تستنفر وتحذر البيشمركة

شهد قضاء خبات التابع لمحافظة ، الثلاثاء، توتراً أمنياً عقب دعوة أطلقها في مضيف قبيلته، حيث توافد المئات من أبناء عشيرة الهركي استجابةً للنداء، وسط أنباء عن استعدادات لمواجهة محتملة مع قوات البيشمركة في حال حاولت الأخيرة اقتحام القضاء.

وقالت مصادر محلية، إن مضيف العشيرة امتلأ بأبناء القبيلة القادمين من مختلف المناطق، في مشهد عُدّ بمثابة حشد واسع للتصدي لأي تحركات في خبات.



وأضافت أن الأجواء لا تزال مشحونة مع تصاعد المخاوف من اندلاع مواجهات، خصوصاً بعد تداول أنباء عن نية قوات البيشمركة التقدم باتجاه القضاء.