البصرة.. عمال شركة هاليبرتون يطالبون بإلغاء قرار استبدالهم بالعمالة الأجنبية

وجاءت الوقفة، وفق مراسل ، "اعتراضاً على قرار إدارة الشركة إنهاء خدماتهم واستبدالهم بعمالة أجنبية، رغم امتلاكهم خبرة عملية تتجاوز 13 عاماً".يأتي هذا الاحتجاج في وقت تتزايد فيه المطالبات المحلية بتعزيز فرص العمل للعراقيين في القطاع النفطي، وضمان حقوق العمال الذين يحملون خبرة طويلة في الحقول النفطية الحيوية.