خاص للسومرية.. ماذا وجد تحت منارة الحدباء (فيديو)

ووفقا لمراسل ، فأنه "تم اكتشاف غرف الوضوء تحت الكبير أثناء أعمال إعادة إعمار الجامع، حيث قام فريق من مفتشية آثار وتراث باكتشافه".وأضاف ان "عدد الغرف بلغ أربع غرف أفقية متصلة ببعضها، والبناء مشيد من الجص والحجر، ومسقوفة بأسلوب البناء الموصلّي التقليدي (العِقادة)".وذكر ان "مساحة كل حوالي 3.5 أمتار مربع، وارتفاعها 3 أمتار"، موضحا ان "هذه الغرف تقع تحت مستوى الأرض بنحو 6 أمتار، أسفل المصلى الحالي للجامع".واكد ان "مكونات غرف الوضوء تتضمن أحواض مياه مبنية بمادة "الحلان" ومغطاة بالـ"قير" (الإسفلت) لحفظ المياه".