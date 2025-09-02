"عودة قريبة للبشير شو".. البشير يسخر من فكرة عودة أمريكا لتغيير النظام ويتحدث عن الحشد

– محليات



استضاف برنامج من الأخير الذي يقدمه الإعلامي حسام الحاج على شاشة ، الإعلامي الساخر ، في حلقة مثيرة للجدل تطرق خلالها إلى قضايا سياسية واجتماعية عراقية حساسة، كاشفاً عن مواقفه تجاه التغيير والانتخابات المقبلة ومستقبل برنامجه، إضافة إلى تعليقاته الساخرة حول بعض الأحداث السياسية.



قال إن "البلدان القوية تحتاج إلى المغامرة"، مضيفاً أن العراقيين يحنّون إلى الماضي ويخشون التغيير، "لأن كل تغيير بثمن والتغيير مخيف، لكنني مع التغيير".



واعتبر أن الحديث عن عودة لإحداث تغيير جديد في "خريط"، مشدداً على أن أحداث العراق تختلف كلياً عن ، وأن "المحاصصة في العراق ليست ديمقراطية بل دكتاتورية".



انتقد البشير غياب الشباب الفاعلين سياسياً، قائلاً: "الشباب الذين كانوا يتحدون السلطات اختفوا، والذين بقوا يعملون اليوم في أحزاب (كيوت)". مضيفا أن "الأحزاب المعارضة والناشئة لن تستطيع مواجهة المقدس، ويجب أن تبقى خارج العمل السياسي"، في إشارة إلى صعوبة تحدي البنى السياسية الموجودة في العراق



مستقبل البشير شو ومنصة ساخرة جديدة



وكشف الإعلامي الساخر عن قرب عودة برنامجه الشهير "البشير شو"، مبيناً أن الانطلاقة الجديدة ستكون "خلال أسابيع"، مؤكداً أيضا قرب انطلاق منصة ساخرة جديدة لترسيخ ثقافة السخرية.

وصف البشير الانتخابات المقبلة بأنها "الأسوأ في تاريخ العراق"، معتبراً أن سحب قانون "لن ينفع الإطار التنسيقي ولن يحسّن صورته أمام الولايات المتحدة". وجّه الإعلامي الساخر انتقاداً لاذعاً إلى عدد من النواب الذين خرجوا من رحم احتجاجات تشرين، قائلاً: "بعض نواب تشرين خذلونا".

كما أشار إلى أن جمهور التيار الصدري "خائب الأمل مع استمرار المقاطعة"، موضحاً أنه كان يعتقد أن زعيم التيار سيشارك.



وفي تعليق ساخر على قضية استبعاد النائب ، قال البشير: "حسن السيرة والسلوك ينفع للزواج، أما النائب إذا لم يكن (صلف) و(كبحي) فلا يمكن أن يصبح نائباً".



الحرمان من العودة إلى العراق

وتحدث البشير بحزن عن شعوره بالحرمان من العودة إلى وطنه، قائلاً: "الجميع بعد البرنامج يعود إلى أهله إلا أنا"، في إشارة إلى قيود وتهديدات تمنعه من العيش مجدداً في بلده. كما روى واقعة طريفة عن مسؤول عراقي حجز شهرين في بالولايات المتحدة، مثيراً استغراب الجمهور.



وفي ختام حديثه، أكد البشير أن "كل شيء في هذا النظام أمريكي، وأي جرس أحمر ينطلق منه سيُعامل بعنف"، في إشارة إلى حجم النفوذ الخارجي على القرار السياسي العراقي.