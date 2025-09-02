تركته داخل العجلة فاختنق.. القبض على سائقة خط روضة تسببت بمقتل طفل

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ ، انه "ألقت مفارز شرطة القبض على سائقة خط اطفال لروضة اهلية بعد حادث مأساوي أدى إلى وفاة طفل تُرك داخل العجلة لساعات طويلة".واشارت الى ان "التحقيقات أظهرت أن السائقة أنزلت بقية الأطفال عند الروضة وأهملت وجود الطفل داخل المركبة حتى منتصف النهار، ما تسبب بوفاته اختناقاً".وتابعت، انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وتدوين أقوالها"، مشددة على "التزام سائقي النقل المدرسي بالإجراءات والإنسانية حفاظاً على أرواح الأطفال، محملةً المخالفين كامل المسؤولية القانونية".