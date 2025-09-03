الصفحة الرئيسية
تقرير للطاقة الذرية يتحدث عن مخزون إيران من اليورانيوم
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-539514-638925110026112247.jpg
"نظفوا كل شيء لمسه".. الطاقم المرافق للزعيم الكوري الشمالي يمحو اثاره في الصين
ترندات
أقدم الطاقم المرافق للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، على تنظيف شامل لكل ما لمسه الزعيم بعد لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الصين، بما في ذلك الكأس الذي شرب منه.
2025-09-03 | 11:41
2025-09-03T11:41:58+00:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
https://embed.kwikmotion.com/embed/r1javju8vislrmbh7weq0w?responsive=0&RelVideos=1&width=100&height=100&autoplay=0&ads_cust_params=%26platform%3dweb%26articleId%3d539514%26topic%3d%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%aa%26stopic%3d%d9%81%d9%86+%d9%88%d8%ab%d9%82%d8%a7%d9%81%d8%a9%2c%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%aa%26pt%3darticle%26keywords%3d%26domain%3dalsumaria.tv%26episode%3d%26genre%3d%26season%3d%26show_id%3d%26show_name%3d&ads_ppid=2c81998f-aad8-4d38-bb65-43be2d3ea526&InitAdsBeforePlayer=1
"نظفوا كل شيء لمسه".. الطاقم المرافق للزعيم الكوري الشمالي يمحو اثاره في الصين
711 شوهد
أقدم الطاقم المرافق للزعيم الكوري الشمالي
كيم جونغ أون
، على تنظيف شامل لكل ما لمسه الزعيم بعد لقائه مع الرئيس الروسي
فلاديمير بوتين
في
الصين
، بما في ذلك الكأس الذي شرب منه.
وأظهر مقطع مصور، الفريق الكوري الشمالي وهو يقوم بجمع وتنظيف كل الأغراض التي استخدمها كيم خلال اللقاء. وتم ذلك بعد انتهاء اللقاء الذي جمعه مع
بوتين
على هامش مشاركتهما في احتفالات
الصين
بالذكرى 80 للحرب العالمية الثانية.
وتعد هذه الإجراءات جزءًا من البروتوكول الأمني المتبع عادة في زيارات كيم الخارجية، إذ تُعرف
بيونغ يانغ
بتشديد الرقابة على كل ما يتعلق بزعيمها، سواء من الناحية الصحية أو الأمنية.
دوليات
ترندات
كوريا
الشمالية
الصين
فلاديمير بوتين
كيم جونغ أون
بيونغ يانغ
فلاديمير
كيم جونغ
بروتوكول
كيم جون
ﻹعادة
