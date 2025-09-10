اعتقال أكثر من 300 متظاهر في احتجاجات فرنسا ( فيديو)

وأفادت الوزارة بأنه تم تسجيل ما لا يقل عن 327 عملية اعتقال في جميع أنحاء البلاد منذ صباح اليوم.وتشهد احتجاجات حاشدة تحت شعار "اقطعوا كل شيء"، وتخشى السلطات من اندلاع اضطرابات في ظل غياب تنظيم مركزي وتنسيق موحد للمظاهرات.وفي ظل هذه الظروف، أعلنت السلطات الفرنسية نشر 80 ألف ضابط شرطة لحفظ النظام.وكان عين مساء الثلاثاء رئيس وزراء جديدا، بعد استقالة غداة حجب الثقة عن حكومته في البرلمان.يأتي هذا فيما تشهد البلاد أزمة سياسية ومالية غير مسبوقة، وسط حراك جديد معلن تحت شعار "لنغلق كل شيء"، بدعم من بعض النقابات واليسار الراديكالي، يدعو إلى شل البلاد اعتبارا من الأربعاء.