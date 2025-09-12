شهود عيان يكشفون تفاصيل وفاة الشيخ عبد الستار القرغولي داخل جامع كريم الناصر في الدورة

وقال أحد المصلين إن الشيخ، الملقب بـ”أبو مصطفى”، اعتاد الحضور إلى المسجد منذ ساعات الصباح الأولى، حيث يصل عادة بين التاسعة والعاشرة ويدخل غرفته المخصّصة قبل بدء صلاة الجمعة.وأضاف أن ما يقارب 75 شخصاً، جميعهم ملتحون ويرتدون “دشاديش قصيرة”، دخلوا المسجد في اليوم، واحتلوا الصفين الأول والثاني من قاعة الصلاة.وبحسب الشاهد، فإنه قبل الأذان بخمس دقائق تقريباً، دخل شخصان من المجموعة ذاتها إلى الشيخ القرغولي، وسمع المصلون صوته وهو يصرخ: “عوفوني”، دون أن يتمكن أحد من معرفة تفاصيل ما جرى داخل .الشاهد أكد أيضاً أن هؤلاء الأشخاص سبق أن حاولوا قبل نحو ثلاثة أشهر السيطرة على المسجد نفسه، لكن أهالي المنطقة رفضوا ذلك بسبب ما وصفه بـ”فكرهم المتطرف”، لافتاً إلى أنهم مدعومون من جهة سياسية لم يسمّها، وأنهم حاولوا الاستيلاء على أكثر من في منطقة الدورة، وليس جامع كريم الناصر فقط.