اعتقال شبان استعرضوا بسلاح عبر مواقع التواصل في بغداد

وذكر بيان للقيادة ورد لـ ، أنه "بإشراف قائد شرطة ، تمكنت مفارز قسم شرطة الحرية/مركز الدولعي من القبض على بعد قيامهم بالاستعراض بالسلاح داخل إحدى الشقق السكنية ونشر ذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في تصرف يشكل خطراً على أمن المجتمع".وأضاف البيان، انه "بعد رصد المقطع وجمع المعلومات الدقيقة عن أماكن تواجدهم، نفذت القوة الأمنية واجباً سريعاً أسفر عن ضبط السلاح بحوزتهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم أصولياً".