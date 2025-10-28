"جبروني على القتال".. أوكرانيا تنشر اعترافات مقاتل عراقي في الجيش الروسي (فيديو)

وبحسب مقطع الفيديو المتداول، أكد "كمال نبيل خلف" أن القصة بدأت عندما دخل الى بفيزا سياحية للعمل في أحد المطاعم الروسية، ثم ألقي القبض عليه من قبل الشرطة الروسية واقتادته الى أحد المراكز الأمنية وإجباره على توقيع عقد للقتال ضمن صفوف الجيش الروسي أو سجنه لمدة 20 عاما.ويكمل كمال نبيل، أن السلطات الروسية نقلته بعد ذلك الى مركز تدريب لمدة 19 يوما فيه مقاتلون من مختلف الجنسيات، وسط معاملة قاسية وقلة في الطعام.ويضيف كمال، أن السلطات الروسية نقلتهم بعد ذلك الى الجبهة لإيصال الطعام والامدادات للجنود الروسيين ومن ثم تاه في الغابة ووجد الجيش الأوكراني ليقوم بتسليم نفسه إليهم.