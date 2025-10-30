المئات يسيرون بتشييع الغريق حسين الجياشي... ومساجد الكريعات "تحشد" للمشاركة (فيديو)

نيوز-محليات



شارك المئات من أهالي منطقة الكريعات وبعض مناطق العاصمة ، اليوم الخميس، في تشييع جنازة الغريق حسين الجياشي، بعد ان عثر عليه مساء يوم امس، عقب 15 يوما من البحث والتفاعل الشعبي الكبير مع قصة الغريق.



ورافقت عدسة مسيرة تشييع الغريق حسين بمشاركة مئات المواطنين من سكنة منطقة الكريعات حيث المكان الذي غرق به حسين، فضلا عن مواطنين قدموا من مناطق أخرى، حيث كان التشييع قرب النهر حيث موقع غرقه. واظهرت مقاطع الفيديو مساجد الكريعات وهي تحشد عبر مكبرات الصوت أهالي المنطقة للمشاركة في التشييع.



وحسين من أهالي وقدم الى لغرض العمل، وقبل أسبوعين نزل للسباحة في نهر مع زملائه اثناء عودتهم من العمل ليبتلعه نهر دجلة منذ ذلك الحين، وخلال عمليات البحث والإنقاذ التي استمرت 15 يوما عثرت فرق الإنقاذ على العديد من الجثث لاشخاص منتحرين او غرقوا دون ان يعلم بهم احد على ما يبدو.



