توجيه عسكري للمنتسبين بمراكز الاقتراع: لا يجوز التدخل والتأثير على رأي المواطنين بالانتخاب (فيديو)

أصدر رئيس لانتخابات للعام 2025 الفريق أول الركن ، اليوم الثلاثاء، توجيها عسكريا لجميع المنتسبين في المراكز الانتخابية بعدم التدخل والتأثير على رغبة الناخبين بالانتخاب.

وقال المحمداوي في توجيهه العسكري المصور، لا يجوز لأي منتسب التدخل في عملية التصويت العام من خلال انتخاب المرشحين والتأثير على رأي المواطن بكل الأشكال".



وأضاف المحمداوي، "كما لا يجوز للمنتسبين سؤال المواطنين عن الشخصيات التي انتخبوها او سوف ينتخبونها، كما يمنع الحديث الجانبي او الوقوف مع الناخبين، وانما فقط القاء التحية وإجراء التفتيش للناخبين قبل دخولهم مراكز الاقتراع".