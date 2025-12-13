انهيار منزل مكون من 4 طوابق في النجف (فيديو)

وقال المصدر، لـ ، إنه "في المنطقة الجديدة الرابعة بمحافظة تعرض منزلاً للانهيار بسبب حفر اساس لبناء ".وأشار الى ان "المبنى عبارة عن منزل مكون من 4 طوابق وتم تم تفريغه صباحا من قبل الدفاع المدني".