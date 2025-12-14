قتل واصاب 11 شخصا.. مسلّح يفتح النار داخل جامعة امريكية والجميع يبحث عنه

وقالت الجامعة، في بيان، إنه لم يتم القبض على مُطلق النار، وأن أمر الاحتماء في مكان آمن لا يزال ساريًا.وتشير المعلومات الاولية عن مطلق النار انه في الثلاثينات من عمره وكان يرتدي ملابس داكنة.ووقع إطلاق النار أثناء جلسة مراجعة للامتحان النهائي في قاعة دراسية بمبنى الهندسة والفيزياء.يقول احد طلاب الجامعة انه كان يدرس لامتحاناته النهائية في قبو مكتبة الجامعي عندما تلقى رسالة نصية من الجامعة تدعو جميع الطلاب إلى الدخول في حالة إغلاق تام.ووصف الساعات التي قضاها في حالة الإغلاق بأنها كانت مرعبة، قائلاً إن "الجميع في المكتبة كانوا متوترين للغاية بينما كانت قوات الأمن تُخلي جميع الفصول الدراسية وتُسيّر دوريات في المبنى".