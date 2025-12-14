القيصر يلتقي الرسام بعد زعل لعقود

واظهر مقطع فيديو دعوة وجهها الى ليصعد خشبة المسرح خلال حفل للساهر في قطر يوم امس، وبينما كان الرسام يتوجه لصعود الخشبة قال عن الرسام انه "بعده شباب".وقال الرسام بعد صعوده خشبة المسرح انه "خائف من الجمهور.. جمهور القيصر"، مشيرا الى ان "من يمتلك جمهور كهذا يدخل التاريخ من أوسع ابوابه"وفي تصريحات صحفية قال الرسام ان اللقاء مع الفنان الكبير منذ بدايته بدافعٍ صادق يهدف إلى إنهاء الفتنة وطيّ صفحات الخلاف، والأهم من ذلك ترسيخ الصفاء والنوايا الخالصة من أجل الفن الحقيقي الذي نؤمن به، فهو فنّ يقوم على القيم الجمالية والإنسانية، ويستحق أن يُصان بعيداً عن أي شوائب أو حساسيات قد تُسيء إليه"، مبينا انه "بعد عشرين سنة من الغياب، ألتقي اليوم مع الساهر خلال حفله في العاصمة القطرية ".ويعد الرسام صديق الساهر منذ فترة الشباب وقبل بدء التعاون الفني بينهما، وكتب الرسام معظم الأغاني الشهيرة للساهر باللهجة العراقية منها عبرت الشط علمودك، ولا يا صديقي، وسلمتك بيد الله، وكلك على بعضك حلو.