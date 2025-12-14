حادث عنيف بين شاحنتين في البصرة (فيديو)

– محليات



شهد طريق صناعية في ، اليوم الاحد، حادثا مروريا عنيفا بين شاحنتين كان سائق إحداهما يحاول الاستدارة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوضح لحظة اصطدام الشاحنتين عند الاستدارة على طريق صناعية ، فيما أصيب 3 أشخاص في الحادث وتم نقلهم الى مستشفى لتلقي العلاج.