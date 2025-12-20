بعد مشاجرة "بارك الربيع".. منع جلسات تصوير الطلبة داخل متنزهات الموصل

وقالت البلدية في بيان، ان القرار جاء "نظراً لكثرة المخالفات والمشاكل التي تسببت بوقوع أضرار وخسائر لحقت بالممتلكات العامة والمرافق الخدمية، مؤكدة ان هذا القرار يأتي حرصاً على الحفاظ على الممتلكات العامة، وضمان بقاء المتنزهات متنفساً آمناً ومتاحاً لجميع المواطنين".وأهابت البلدية، بالجميع الالتزام بالتعليمات النافذة، وستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين والمتسببين بتلك الاضرار لحقت مؤخراً ببارك الربيع.وفي وقت سابق من اليوم، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً، يظهر جلسة تصوير لطلبة من الشمالية داخل بارك الربيع، تخللها شجار مع عدد من زوار المتنزه.