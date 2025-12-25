الصفحة الرئيسية
موانئ العراق تفتتح الخط البحري مع الإمارات وتستقبل أول سفينة قادمة من ميناء راشد
ترندات
السومرية نيوز – محليات
أعلنت الشركة العامة للموانئ العراقية، اليوم الخميس، افتتاح الخط البحري مع دولة الإمارات، مؤكدة استقبال أول سفينة قادمة من ميناء راشد.
2025-12-25 | 04:53
2025-12-25T04:53:10+00:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
موانئ العراق تفتتح الخط البحري مع الإمارات وتستقبل أول سفينة قادمة من ميناء راشد
365 شوهد
السومرية نيوز
– محليات
أعلنت
الشركة العامة للموانئ العراقية
، اليوم الخميس، افتتاح الخط البحري مع دولة الإمارات، مؤكدة استقبال أول سفينة قادمة من ميناء راشد.
وأوضحت الشركة في بيان تابعته
السومرية نيوز
، إن "الشركة افتتحت اليوم خطا بحريا دوليا مباشرا يربط ميناء راشد في الإمارات بميناء
أم قصر
في
البصرة
، مع وصول أول شحنة من عربات النقل بنظام (الرو-رو) إلى
الميناء
، في خطوة تهدف إلى تعزيز حركة التجارة وتقليص زمن العبور البحري".
وأوضح أنه "جرى تدشين الخط بحضور
معاون المدير العام
للشؤون الفنية في
الشركة العامة
لموانئ
العراق
، ، ممثلاً عن
المدير العام
للشركة،
فرحان الفرطوسي
، وعدد من مديري الأقسام في الشركة، إضافة إلى ممثلين عن الوزارات والهيئات الساندة".
من جهته، قال معاون المدير العام للشؤون الفنية في الشركة
عبد السادة
خلف إن "الخط الجديد يعمل بزمن عبور لا يتجاوز (36) ساعة، وبطاقة استيعابية تصل إلى (145) عربة مقطورة مرافقة في كل رحلة".
وأضاف أن "وصول أول شحنة من عربات (الرو-رو) عبر هذا الخط يمثل بداية عملية لمرحلة جديدة في تطوير خدمات
النقل البحري
في ميناء أم قصر، ويوفر خياراً مباشراً وسريعاً لنقل البضائع مع مرافقة السائقين، بما يقلل الاعتماد على
النقل البري
".
وتابع خلف أن "الخط لا يقتصر على خدمة السوق العراقية، بل يفتح ممراً لوجستياً يربط العراق بدول الجوار، بما في ذلك
الأردن
وسوريا وتركيا، عبر شبكات النقل البرية القائمة، ما يعزز موقع العراق كمحور عبور إقليمي".
وأوضح خلف أن "الشركة استكملت الترتيبات التشغيلية والفنية في ميناء أم قصر من فترة لضمان انسيابية مناولة شحنات (الرو-رو)"، لافتا إلى أن "الخط سيدعم التجارة الثنائية بين العراق والإمارات، ويرفع كفاءة سلاسل التوريد في المنطقة".
انقرة تخرج عن صمتها بعد استهداف سفينة تركية في ميناء اوكراني
14:56 | 2025-12-12
المنتخب الاولمبي يجتاز الامارات بهدف ويتأهل للدور القادم من كأس الخليج
09:12 | 2025-12-10
عامل عراقي ينتحر داخل باخرة تركية في ميناء خور الزبير
10:54 | 2025-12-21
إحباط محاولة تهريب مستلزمات طبية في منفذ ميناء ام قصر الشمالي
00:28 | 2025-10-11
العراق يفتتح العام الجديد بليالٍ شتوية طويلة.. أسبوع من الثلوج والبرد الشديد والجليد
أخبار الطقس
45.21%
01:18 | 2025-12-24
العراق يفتتح العام الجديد بليالٍ شتوية طويلة.. أسبوع من الثلوج والبرد الشديد والجليد
01:18 | 2025-12-24
بتهمة إهانة رمز ديني.. صدور مذكرة قبض بحق "حسين العنكوشي" (وثيقة)
محليات
20.58%
07:00 | 2025-12-24
بتهمة إهانة رمز ديني.. صدور مذكرة قبض بحق "حسين العنكوشي" (وثيقة)
07:00 | 2025-12-24
هل تعود للعراق؟.. الكويت تعلن عن اكتشافات يعود تاريخها إلى العصرين الأموي والعباسي
دوليات
19.12%
10:05 | 2025-12-24
هل تعود للعراق؟.. الكويت تعلن عن اكتشافات يعود تاريخها إلى العصرين الأموي والعباسي
10:05 | 2025-12-24
الداخلية تصدر تنويها للمواطنين: إيقاف العمل في جميع دوائر الأحوال المدنية والجوازات والإقامة
محليات
15.09%
09:22 | 2025-12-24
الداخلية تصدر تنويها للمواطنين: إيقاف العمل في جميع دوائر الأحوال المدنية والجوازات والإقامة
09:22 | 2025-12-24
بغداد.. مواطنون يكشفون عن تعرضهم لابتزاز ويوجهون مناشدة للداخلية (فيديو)
16:37 | 2025-12-24
إزالة تجاوزات بالقرب من مقهى البيروتي في بغداد (فيديو)
14:35 | 2025-12-24
الشابة رويدة دخلت المستشفى لإزالة حصوة في الكلى لتخرج جثة هامدة
14:15 | 2025-12-24
بالفيديو.. حرق شجرة ميلاد في منطقة صحنايا
13:10 | 2025-12-24
ساكو يتحدث عن "التطبيع" ويوجه رسالة للحكومة الجديدة
12:20 | 2025-12-24
زيدان: استقلال القضاء هو حجر الزاوية في أي نظام ديمقراطي حقيقي
10:53 | 2025-12-24
