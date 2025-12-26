بعد غرق استمر 22 عاماً.. غواصون يشرعون برفع يخت "آخر ملوك العراق" (فيديو)

وتظهر اللقطات المصورة، التي حصلت عليها ، الغواصين وهم يعملون بحذر شديد لرفع حطام اليخت الملكي الذي يحمل قيمة تاريخية كبيرة للعراق. وقد تسبب الغرق الطويل لليخت في تدهور حالته بشكل كبير، مما يتطلب جهوداً مضاعفة وفنية دقيقة لإخراجه من قاع .يعود اليخت إلى الملك ، آخر ملوك في ، ويُعد جزءاً مهماً من تاريخ العراق الحديث. وقد تعرض للغرق خلال فترة التي أعقبت الأمريكي للعراق عام 2003، وبقي مهملاً في قاع الميناء منذ ذلك الحين.