بالهلال والجكليت.. واسط تحتفل بعودة الطفلة إسلام بعد أيام من اختطافها

وأظهر مقطع مصور، للطفلة اسلام لدى وصولها بيت أهلها ليتم استقبالها "بالهلال والجكليت"، بعد أن أثارت حادثة اختطافها حالة من القلق والتوتر.ويوم الاثنين، اختطفت الطفلة اسلام بعد رجوعها من معهد لدروس التقوية لعد وجود مدرسة الرياضيات، ليعلن والدها السيد كريم تركي، وهو ناشط إنساني معروف في ، ان ابنته "إسلام" (مواليد 2011) فقدت وان عملية البحث عنها مع القوات الأمنية دون التوصل لأي نتيجة.بعد ذلك، وفي عمل استخباري دقيق استمر ثلاثة أيام، سخرت خلاله خلية الاستخبارية ومديرية مكافحة الإجرام كافة الإمكانيات الفنية والميدانية، تم تحديد الخيط الأول. تبين أن المختطفة نُقلت من واسط إلى ، وتحديداً إلى منطقة "الحرية" شمالي العاصمة.في عملية نوعية وصفت بالدقيقة – بحسب مصدر أمني - داهمت القوة داراً سكنية في 424. لم تكن المفاجأة في العثور على إسلام فحسب، بل في اكتشاف خمس فتيات أخريات من محافظات مختلفة، كنّ محتجزات في ذات المكان.أسفرت العملية عن إلقاء القبض على عصابة منظمة مكوّنة من 12 رجلاً و3 نساء. وكشفت التحقيقات عن أسماء المتورطين الرئيسيين، ومنهم (حسين فارس التميمي) و(محمد علي) وآخرون من محافظات وكربلاء والأنبار، مما يشير إلى أننا أمام "شبكة عابرة للمحافظات" متخصصة في الاتجار بالبشر.والأخطر من ذلك، هو ثبوت تورط أشخاص يعملون داخل قضاء ، مهمتهم كانت رصد الضحايا وتسهيل عملية الخطف، وهو ما يفسر معرفتهم بالزوايا التي لا تغطيها الكاميرات.