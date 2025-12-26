الصفحة الرئيسية
بالهلال والجكليت.. واسط تحتفل بعودة الطفلة إسلام بعد أيام من اختطافها
ترندات
عادت الطفلة إسلام، مساء اليوم الجمعة، إلى منزل ذويها في قضاء العزيزية بمحافظة واسط، سالمة ومعافاة، بعد أيام من اختطافها، وسط أجواء من الفرح بين أفراد عائلتها وأهالي المنطقة.
2025-12-26 | 09:48
2025-12-26T09:48:20+00:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
https://embed.kwikmotion.com/embed/djazua4usm9ktt7otyobw?responsive=0&RelVideos=1&width=100&height=100&autoplay=0&ads_cust_params=%26platform%3dweb%26articleId%3d551220%26topic%3d%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%aa%26stopic%3d%d9%81%d9%86+%d9%88%d8%ab%d9%82%d8%a7%d9%81%d8%a9%2c%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%aa%26pt%3darticle%26keywords%3d%26domain%3dalsumaria.tv%26episode%3d%26genre%3d%26season%3d%26show_id%3d%26show_name%3d&ads_ppid=7a3e0fd3-159e-4ecc-9464-a05e940c608c&InitAdsBeforePlayer=1
بالهلال والجكليت.. واسط تحتفل بعودة الطفلة إسلام بعد أيام من اختطافها
556 شوهد
عادت الطفلة إسلام، مساء اليوم الجمعة، إلى منزل ذويها في قضاء
العزيزية
بمحافظة
واسط
، سالمة ومعافاة، بعد أيام من اختطافها، وسط أجواء من الفرح بين أفراد عائلتها وأهالي المنطقة.
وأظهر مقطع مصور، للطفلة اسلام لدى وصولها بيت أهلها ليتم استقبالها "بالهلال والجكليت"، بعد أن أثارت حادثة اختطافها حالة من القلق والتوتر.
ويوم الاثنين، اختطفت الطفلة اسلام بعد رجوعها من معهد لدروس التقوية لعد وجود مدرسة الرياضيات، ليعلن والدها السيد كريم تركي، وهو ناشط إنساني معروف في
واسط
، ان ابنته "إسلام" (مواليد 2011) فقدت وان عملية البحث عنها مع القوات الأمنية دون التوصل لأي نتيجة.
بعد ذلك، وفي عمل استخباري دقيق استمر ثلاثة أيام، سخرت خلاله خلية
الصقور
الاستخبارية ومديرية مكافحة الإجرام كافة الإمكانيات الفنية والميدانية، تم تحديد الخيط الأول. تبين أن المختطفة نُقلت من واسط إلى
بغداد
، وتحديداً إلى منطقة "الحرية" شمالي العاصمة.
في عملية نوعية وصفت بالدقيقة – بحسب مصدر أمني - داهمت القوة داراً سكنية في
المحلة
424. لم تكن المفاجأة في العثور على إسلام فحسب، بل في اكتشاف خمس فتيات أخريات من محافظات مختلفة، كنّ محتجزات في ذات المكان.
أسفرت العملية عن إلقاء القبض على عصابة منظمة مكوّنة من 12 رجلاً و3 نساء. وكشفت التحقيقات عن أسماء المتورطين الرئيسيين، ومنهم (حسين فارس
إسماعيل
التميمي) و(محمد
كاظم
علي) وآخرون من محافظات
ديالى
وكربلاء والأنبار، مما يشير إلى أننا أمام "شبكة عابرة للمحافظات" متخصصة في الاتجار بالبشر.
والأخطر من ذلك، هو ثبوت تورط أشخاص يعملون داخل قضاء
العزيزية
، مهمتهم كانت رصد الضحايا وتسهيل عملية الخطف، وهو ما يفسر معرفتهم بالزوايا التي لا تغطيها الكاميرات.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
