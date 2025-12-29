بدء توافد النواب الجدد لأداء اليمين الدستورية وانتخاب هيئة رئاسة البرلمان

وتأتي هذه الجلسة بعد مرور 48 يوماً على الانتخابات التشريعية، ومن المقرر أن يفتتحها النائب الأكبر سناً، ، لتكون المحطة الدستورية الأولى التي لا تقبل التأجيل، وفقاً للتوقيتات الدستورية الملزمة لحسم .وبينما تتجه الأنظار اليوم إلى القبة البرلمانية، شهدت الساعات الأخيرة من ليل أمس الأحد تطورات فارقة؛ إذ قرر " الوطني" الممثل للقوى السنية، بينما أعلن تحالف "العزم" تمسكه؛ ما يفضي إلى دخول المكون السني بمرشحين اثنين، وترك خيار الحسم لإرادة النواب وكتلهم السياسية.وفي سياق متصل، كشف مصدر نيابي عن تقديم ثلاثة مرشحين لمنصب النائب الأول لرئيس البرلمان، مؤكداً أن المباحثات ما تزال مستمرة داخل كتل الإطار التنسيقي لحسم الاسم النهائي. والمرشحون هم: ()، وذلك بحسب ما أوردته .أما على صعيد المكون الكردي، فقد أعلنت الديمقراطي الكردستاني، اليوم الاثنين، الاتفاق رسمياً على