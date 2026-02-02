في بغداد.. ضبط صهريج "ملغوم" بالاجانب

وقالت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز قسم سيطرة وبالتعاون مع العراقي تمكنت من ضبط عجلة حوضية نوع (تريلة مان)، بداخلها (24) شخصًا من الجنسية الأجنبية مخالفين لشروط الإقامة، متخفين بداخلها بطريقة احترافية لغرض التهريب".واضافت انه "تم إيداعهم التوقيف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".