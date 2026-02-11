لكمات وتدافع داخل البرلمان التركي.. إصابة احد الأعضاء في انفه (فيديو)

وذكرت وسائل إعلامية في خبر تابعته ، ان "اشتباكات اندلعت في البرلمان التركي بين المشرعين من حزب الشعب الجمهوري وحزب العدالة والتنمية عندما أدى أكين جورليك اليمين الدستورية بعد تعيينه في وزارة العدل".وأضاف ان "ذلك أدى الى إصابة عضو حزب الشعب الجمهوري محمود تانال، في الأنف أثناء الاشتباك".